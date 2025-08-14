Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Avances en el mejoramiento de la Avenida Metropolitana en Lima Norte | Composición LR | MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció avances en los trabajos de mejoramiento de la avenida Metropolitana, una importante vía de 3,5 kilómetros que conecta los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. El proyecto tiene como objetivo optimizar la transitabilidad vehicular y peatonal mediante una infraestructura moderna en beneficio de 500.000 vecinos.

Las obras presentan un avance acumulado cercano al 20% y buscan no solo mejorar la circulación de vehículos, sino también recuperar espacios seguros para peatones y ciclistas. La inversión requerida supera los S/35 millones (S/35.762.147) y será financiada a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Avanzan obras de mejoramiento vial en la avenida Metropolitana en Lima Norte

Los trabajos de mejoramiento de pistas y veredas se ejecutan a lo largo de 3,5 kilómetros, desde la avenida Universitaria hasta la avenida Trapiche-Chillón. En Comas, la intervención de la avenida Metropolitana avanza de manera paralela a las avenidas Túpac Amaru y Panamericana Norte.

Los trabajos en ejecución incluyen la demolición de veredas de concreto, excavación hasta la subrasante, eliminación de material excedente, conformación, perfilado y compactado de la subrasante, colocación y compactación de base granular, aplicación de imprimación asfáltica e instalación de carpeta asfáltica en caliente. Además, contempla el mejoramiento de la infraestructura peatonal, la implementación de una nueva ciclovía y la instalación del sistema de semaforización.

Renovación de avenida que conecta Comas, Los Olivos y San Martín de Porres

Entre los trabajos destacan la renovación de más de 47.000 m² de pavimento, la construcción de una ciclovía de 9.000 m², el sembrado de 54.000 m² de césped y la instalación de más de 200 semáforos inteligentes.

La pavimentación y rehabilitación de calzadas incluye la renovación de 23.000 m² de la vía principal con pavimento rígido (concreto) y de las vías auxiliares con pavimento flexible (asfalto). Además, se construirá infraestructura peatonal que comprende veredas, rampas y pisos de adoquines de concreto, garantizando accesibilidad universal.

La obra también creará un nuevo pulmón para la ciudad con la instalación de 41.320 m² de áreas verdes, informó la comuna metropolitana. Como parte del mobiliario urbano, se incorporarán tachos de basura, módulos de paradero y bancas, mejorando el confort de peatones y usuarios del transporte público. Se estima que este proyecto beneficiará a más de 500.000 vecinos de Lima Norte, facilitando la conexión entre la avenida Universitaria.

