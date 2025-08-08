HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

"Si te agarramos... te vamos a linchar": vecinos de SJL colocan carteles con advertencias a delincuentes ante frecuentes asaltos

Residentes de la zona llamada Huáscar, en San Juan de Lurigancho, instalan afiches pese a presencia de cámaras de seguridad y rejas en las viviendas

El hecho ocurrió en la urbanización Dos y Medio. Foto: Composición LR
El hecho ocurrió en la urbanización Dos y Medio. Foto: Composición LR

Ante el incremento de robos en el distrito de San Juan de Lurigancho, los vecinos de la zona llamada Huáscar tomaron decidieron lanzar advertencia contra los delincuentes mediante carteles colgados. "Si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar", se lee en uno de ellos.

Es importante señalar que durante los últimos días, la urbanización Dos y Medio ha sido víctima de frecuentes asaltos. En consecuencia, adoptaron esta medida, con el fin de frenar los casos de delincuencia, incluyendo casos de extorsión, ante la falta de acción de las autoridades.

PUEDES VER: Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

lr.pe

Vecinos de SJL lanzan advertencias a delincuentes ante asaltos

"Nosotros no llamamos a la Policía ni Serenazgo. El barrio de Dos y Medio se repeta", agrega el afiche. En ese sentido, una vecina señaló que los atentados se producen principalmente en las noches y que no existe confianza en la PNP. "Continúan los robos, continúan las extorsiones, continúa la matanza, los balazos por todos lados. Ya no estamos libres de nada", dijo a medios locales. "(…) con miedo, estamos saliendo a la calle", acotó.

Otra residente de la zona informó que los carteles fueron instalados desde la noche del pasado miércoles 6 de agosto. "Dicen que dos lotes han robado más allá. Según han informado en la reunión, hay que poner carteles, a ver si así hay respeto. Hay muchos delincuentes", comentó.

PUEDES VER: Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

lr.pe

Instalan carteles pese a presencia de cámaras de seguridad y rejas

De acuerdo con las declaraciones de los residentes de la zona, se registran constantes robos, asaltos a cualquier hora del día. Esto sucede a pesar de haber instalado hasta tres cámaras de seguridad y rejas en las viviendas. "No tenemos quien nos refugie. No hay compasión. No hay respaldo aquí. Nuestro Gobierno se ha olvidado de nosotros", indicó otra habitante.

"Continuamente hay choros. Las mujeres están ahí y les quitan sus celulares. Les meten la mano. Y la Policía no aparece, ni serenazgo ni nadie", dijo otro ciudadano del lugar.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 (opción 6)
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos de San Juan de Lurigancho sobre fuga de gas en río Rímac: "Sentimos como un estruendo de edificio colapsando"

Vecinos de San Juan de Lurigancho sobre fuga de gas en río Rímac: "Sentimos como un estruendo de edificio colapsando"

LEER MÁS
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

LEER MÁS
Sicarios asesinan a dueño de carwash en San Juan de Lurigancho: policía no descarta ajuste de cuentas ni extorsión

Sicarios asesinan a dueño de carwash en San Juan de Lurigancho: policía no descarta ajuste de cuentas ni extorsión

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

LEER MÁS
Indecopi: Colgate retira más de 3 millones de pastas dentales del mercado por riesgo de lesiones bucales

Indecopi: Colgate retira más de 3 millones de pastas dentales del mercado por riesgo de lesiones bucales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Sociedad

Expresidente de ATU, José Aguilar: "La fiscalización (de transporte) es debilitada por informales con respaldo congresal"

Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao para el 21 de agosto tras reuniones con gremios, según presidente de Anitra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota