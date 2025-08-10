HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Municipalidad de SJL lanza feria del empleo con 1.000 vacantes laborales: así puedes postular este 13 de agosto

La Feria del Empleo se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025 en el Centro de Empleo de San Juan de Lurigancho, ubicado cerca del paradero 17 de la avenida Las Flores.

En la feria del empleo en SJL se ofrecerán puestos en diversas áreas como digitación y seguridad.
En la feria del empleo en SJL se ofrecerán puestos en diversas áreas como digitación y seguridad. | Foto: composición LR/Andina/MSJL

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará una feria laboral en San Juan de Lurigancho con 1.000 vacantes laborales disponibles. Al respecto, los interesados podrán postular de forma directa a una variedad de puestos, que incluyen digitadores, agentes de seguridad, gestores de cobranza, recepcionistas, agentes motorizados, operarios de limpieza y almacén y vendedores.

En ese sentido, revisa en esta nota el lugar y el horario del evento para que puedas postular a las oportunidades de empleo que se ajusten a tu perfil en la feria del empleo que se realizará este miércoles 13 de agosto.

PUEDES VER: Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

lr.pe

Ubicación y horario de la Feria de Empleo en SJL que ofrece 1.000 vacantes laborales

La feria del empleo en San Juan de Lurigancho se realizará en el Centro de Empleo del distrito, que se encuentra en la intersección de la avenida Germanio y el jirón Vanadio, dentro de la urbanización San Hilarión. Como referencia, puedes ubicar al local cerca del paradero 17 de la avenida Las Flores.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto de 2025, desde las 9.00 a. m. hasta las 12.00 p. m. Durante ese horario, los interesados tendrán la oportunidad de postular a las ofertas laborales y obtener orientación sobre las opciones de trabajo disponibles en la zona.

PUEDES VER: Serums 2025: plazas, carreras y cronograma de inscripción para el nuevo proceso excepcional

lr.pe

Feria del empleo en SJL: ¿cómo postular a una de las 1.000 vacantes laborales?

Para participar en esta feria de empleo, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la municipalidad de San Juan de Lurigancho, los interesados deben considerar lo siguiente:

  • Dirigirse al Centro del Empleo San Hilarión en el horario establecido.
  • Presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Llevar un curriculum vitae (CV) actualizado.

Finalmente, aquellos ciudadanos que deseen postular a múltiples puestos deben llevar varias copias de su CV. De esta manera, podrán incrementar sus posibilidades de encontrar una oportunidad laboral en el evento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

LEER MÁS
Sunarp anuncia convocatorias CAS 2025 con sueldos de hasta S/9.000 para Lima y provincias: ¿cómo postular y hasta cuándo?

Sunarp anuncia convocatorias CAS 2025 con sueldos de hasta S/9.000 para Lima y provincias: ¿cómo postular y hasta cuándo?

LEER MÁS
¿Tienes secundaria completa, bachiller o estudios técnicos? La Municipalidad de San Martín de Porres ofrece más de 87 empleos con sueldos de hasta S/2300

¿Tienes secundaria completa, bachiller o estudios técnicos? La Municipalidad de San Martín de Porres ofrece más de 87 empleos con sueldos de hasta S/2300

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota