En la feria del empleo en SJL se ofrecerán puestos en diversas áreas como digitación y seguridad. | Foto: composición LR/Andina/MSJL

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará una feria laboral en San Juan de Lurigancho con 1.000 vacantes laborales disponibles. Al respecto, los interesados podrán postular de forma directa a una variedad de puestos, que incluyen digitadores, agentes de seguridad, gestores de cobranza, recepcionistas, agentes motorizados, operarios de limpieza y almacén y vendedores.

En ese sentido, revisa en esta nota el lugar y el horario del evento para que puedas postular a las oportunidades de empleo que se ajusten a tu perfil en la feria del empleo que se realizará este miércoles 13 de agosto.

Ubicación y horario de la Feria de Empleo en SJL que ofrece 1.000 vacantes laborales

La feria del empleo en San Juan de Lurigancho se realizará en el Centro de Empleo del distrito, que se encuentra en la intersección de la avenida Germanio y el jirón Vanadio, dentro de la urbanización San Hilarión. Como referencia, puedes ubicar al local cerca del paradero 17 de la avenida Las Flores.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto de 2025, desde las 9.00 a. m. hasta las 12.00 p. m. Durante ese horario, los interesados tendrán la oportunidad de postular a las ofertas laborales y obtener orientación sobre las opciones de trabajo disponibles en la zona.

Feria del empleo en SJL: ¿cómo postular a una de las 1.000 vacantes laborales?

Para participar en esta feria de empleo, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la municipalidad de San Juan de Lurigancho, los interesados deben considerar lo siguiente:

Dirigirse al Centro del Empleo San Hilarión en el horario establecido.

Presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Llevar un curriculum vitae (CV) actualizado.

Finalmente, aquellos ciudadanos que deseen postular a múltiples puestos deben llevar varias copias de su CV. De esta manera, podrán incrementar sus posibilidades de encontrar una oportunidad laboral en el evento.

