Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Sociedad

Vecinos de San Juan de Lurigancho sobre fuga de gas en río Rímac: "Sentimos como un estruendo de edificio colapsando"

La fuga de gas afectó por lo menos 15 cuadras de San Juan de Lurigancho y El Agustino, según vecinos de la zona. Ante ello, ciudadanos evacuaron de sus viviendas.

Fuga de gas en San Juan de Lurigancho y El Agustino fue causada por una fisura en una tubería de Cálidda.
Los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino evacuaron de sus viviendas debido a la fuga de gas registrada en el puente Lomas, que se encuentra ubicado en el límite de ambos distritos. Los ciudadanos esperan la confirmación de las autoridades para regresar a sus inmuebles. Ante ello, una vecina informó que el siniestro se sintió como "el estruendo de un edificio colapsando".

"Este problema inició a las 5.30 de la tarde. Sentimos un estruendo terrible, equivalente a un edificio colapsando. Nos fijamos qué es lo que estaba pasando y vimos una polvareda blanca, luego empezó a oler a gas muy fuerte. Tratamos de evacuar todos los edificios, ayudando a los adultos mayores para que pudieran salir de sus casas", declaró en diálogo con La República.

PUEDES VER: Fuga de gas provoca explosión en auto que transitaba en Jesús María y menor termina herido

lr.pe

Vecinos de SJL y El Agustino evacúan de sus hogares por fuga de gas

Los residentes de los distritos de SJL y El Agustino señalaron que la fuga de gas afecta por lo menos 15 cuadras de ambas jurisdicciones y que, por ese motivo, han decidido salir de sus viviendas, con el fin de evitar ponerse en riesgo ante una posible deflagración.

"Son edificios en los cuales viven alrededor de 8 familias por edificio. En una cuadra hay por lo menos 6 edificios. Esto viene desde la cuadra 3 hasta la 18. Tenemos gente adulta mayor que está en el parque, hay gente diabética, hay gente que los han sacado en sillas de ruedas y no hay el apoyo de las autoridades. Hemos tratado de evacuar como hemos podido", informó una ciudadana.

Asimismo, los vecinos esperan la presencia de las autoridades distritales para que informen sobre lo sucedido. "Estamos esperando al alcalde para que nos informe qué es lo que está pasando, si esto nos va a dañar. Nosotros no podemos entrar a nuestros departamentos porque estos tienen un olor muy fuerte a gas", añadió.

Fuga de gas por fisura en tubería de Cálidda

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que la fuga de gas en SJL y El Agustino fue causada por una fisura en una tubería de Cálidda. Además, señalaron que no se reportó una deflagración tras el incidente, debido a que la tubería se encuentra debajo del río Rímac, lo que provoca que el gas esté cubierto por agua.

"Es una tubería de gas natural de aproximadamente 24 pulgadas. Lo positivo es que la tubería ha estado enterrada (en el agua), y cuando se producen fugas de gas, normalmente ocurre el fenómeno de deflagración, pero como está cubierta con agua, la nube generada se diluyó", declaró el vocero del CGBVP en diálogo con La República.

PUEDES VER: El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

lr.pe

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

