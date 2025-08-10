Más fricciones entre Perú y Colombia. Policías colombianos intentaron ingresar sin autorización a territorio peruano a través del poblado de Santa Rosa, ubicado en Iquitos, en la región de Loreto. No obstante, la incursión fue frustrada por la Marina de Guerra del Perú, a través de la 5.ª Zona Naval.

El incidente ocurrió durante trabajos de vigilancia fluvial sobre el río Amazonas, producto de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Según el mandatario, la isla Santa Rosa no le pertenece al Perú.

Testigo revela que agente PNP se enfrentó a policías colombianos

Un testigo, habitante de la zona, declaró a medios locales que se encontraba navegando en el Amazonas, junto con un efectivo PNP, cuando ocurrió el hecho. "Quisieron ingresar. Yo estaba en mi balsa a esas horas. El policía al ver eso se soltó de mi balsa con su bote y solito. Le ha dicho 'si no te vas, yo meto bala'", contó.

Así mismo, hizo hincapié en la falta de respeto por parte de los ciudadanos de Colombia al cometer su fechoría: "No reconocen [los policías colombianos]. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba en mi balsa, en plena comisión de Caballococha. Hay que respetar". "Somos marginados los peruanos. Yo veo los abusos que hacen", agregó.

Isla Santa Rosa: ¿cuál es el conflicto entre Perú y Colombia?

El conflicto entre los Gobiernos de Petro y Dina Boluarte, presidenta de Perú, se centra en la isla Santa Rosa, sector ubicado en la frontera amazónica. Recientemente, el mandatario colombiano reclamó que la mencionada isla le corresponde a su territorio. No obstante, Perú cuenta con el respaldo de dos acuerdos oficiales firmados durante el siglo XX: el Tratado Salomón-Lozano (1922) y el Protocolo de Río de Janeiro (1934).

La tensión ha escalado por acciones recientes de ambos gobiernos. Desde el lado peruano, la creación de un municipio propio en Santa Rosa y la supervisión directa de funcionarios ministeriales han sido interpretadas por Colombia como decisiones unilaterales y actos provocadores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real