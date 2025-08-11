HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juliana Oxenford sobre declaraciones de Boluarte: "La otra mandando un video casero y ni siquiera sabía lo que era Santa Rosa"

Juliana Oxenford criticó las declaraciones de Dina Boluarte sobre el conflicto territorial con Colombia, tachando su mensaje de “video casero” y evidenciando su falta de conocimiento de isla Santa Rosa.

Oxenford criticó el pronunciamiento de Dina Boluarte desde el extranjero en medio de tensiones con Colombia. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Oxenford criticó el pronunciamiento de Dina Boluarte desde el extranjero en medio de tensiones con Colombia. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

En la reciente edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford criticó las declaraciones que brindó Dina Boluarte ante el conflicto territorial que el país atraviesa actualmente con Colombia, en medio de su viaje a Japón e Indonesia. Oxenford señaló la calidad con el que ha sido grabado dicho mensaje y lo calificó como "un video casero", además de resaltar el poco conocimiento que mostraba la mandataria.

"Ella se larga, cuando Arana se va a Santa Rosa con unos ministros para hacer acto de presencia y para decirle a Colombia: "Oye, por si acaso vamos a defender nuestro país, no estamos en guerra. Creemos que ustedes están exacerbando los ánimos por gusto, porque acá no hay nada que discutir. La otra mandando un video casero, se consiguió una bandera peruana y ni siquiera sabía lo que era Santa Rosa, ¿no? El tratado de Salomón, el convenio de Río de Janeiro, nada. Le dijeron: "Ya, apréndete esto, no más estos nombres y di algo porque ahorita está fregando Gustavo Petro. Ya voy a grabar", comentó

PUEDES VER: Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

lr.pe

La periodista agregó que el Perú atraviesa actualmente por diferentes problemas a nivel nacional y que ni al Ejecutivo ni al Congreso les interesa resolver a la prontitud. Juliana Oxenford enfatizó la frivolidad de Boluarte y la complicidad del Congreso al otorgarle los permisos de viaje sin cuestionarla y bajo la excusa de establecer vínculos comerciales con los países que visita. Advirtió, además de que este no será el último viaje que la jefa de Estado realice antes de finalizar su Gobierno.

"Tenemos este problema con Colombia, lo que acabamos de conversar con nuestro entrevistado sobre la corrupción, casos de violación sexual hasta 68 reportados solamente al interior de la institución policial y nada. A ella no le interesa. Ella es la señorita frivolidad y como al Congreso tampoco le importa un pepino, el Congreso, ¿qué va a hacer? Lo que podría más bien, es decir, señora, usted ya no viaja más. Cada vez que se va hay un nuevo problema, el Perú no sale de sus problemas. No es que estamos estableciendo vínculos comerciales. Es lo que han dicho. Esa es la excusa. Vínculos comerciales. ¿Qué vínculos comerciales? Acuérdense ustedes la última gran gira, porque esta no es la última gran gira. Después se viene el tour mundial Dina Shakira 2025-2026", dijo.

