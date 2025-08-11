Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Se incrementa la tensión por la disputa fronteriza. El Gobierno del Perú rechazó la colocación de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa, perteneciente a la Isla Chinería, en Loreto, este lunes 11 de agosto. A través de un comunicado, la Cancillería mostró su preocupación por lo ocurrido y defendió la soberanía del territorio peruano, tras las acusaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien denunció un supuesto copamiento de tierras de su país y de violar el Protocolo de Río de Janeiro.

En ese sentido, Perú señaló que la colocación de una bandera en el territorio peruano afecta las relaciones con el país vecino. "Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona".

De igual manera, la Cancillería calificó como una "acción innecesaria" la colocación de bandera colombiana en Santa Rosa y que ello afecta a las poblaciones fronterizas entre Perú y Colombia.

"Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzso de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas entre ambos países", culminó el comunicado.

Noticia en desarrollo...