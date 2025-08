Una historia de amor que comenzó en redes sociales terminó en una terrible tragedia en Capiatá, Paraguay. Este es el caso de Ana Lucía Rocío Villalba, ciudadana paraguaya que se enamoró de un presidiario mientras él cumplía una condena en prisión. Lo que parecía un vínculo afectivo, al final se convirtió en una pesadilla mortal para la familia de la mujer.

La víctima, de 36 años, había iniciado una relación sentimental con Blas Ramón Serafini Báez, de 23, quien no solo acabó con la vida de la mujer, sino que también asesinó a su hija y a su madre, desatando conmoción e indignación en la comunidad guaraní.

El terrible hallazgo que generó mucha indignación

El hallazgo se realizó en una vivienda del barrio 12 de Junio en la ciudad de Capiatá, Paraguay, donde se encontraron los cuerpos sin vida de Ana Lucía, su hija de 12 años, Yulice Guadalupe Zaracho Villalba, y su madre, Magdalena Villalba Acosta, de 80 años.

Tras el llamado de emergencia recibido por el Sistema 911, la Policía Nacional de Paraguay efectuó el reconocimiento de los cadáveres. Además, según las primeras informaciones del caso, se indicó que una de las víctimas se encontraba boca arriba sobre la cama, mientras que las otras dos estaban en una habitación contigua.

De acuerdo con el último informe forense, las tres víctimas fallecieron a causa de traumatismos craneoencefálicos. Asimismo, el médico que estuvo a cargo de la autopsia calificó las muertes de "violentas" y detalló que fueron provocadas por golpes en la cabeza realizados con un objeto sólido y sin filo.

El presunto asesino fue detenido en el lugar de los hechos

Al llegar, las autoridades encontraron al presunto autor del triple homicidio, Blas Serafini, en la escena del crimen y, posteriormente, lo llevaron a la penitenciaría de Tacumbú.

Por otro lado, la investigación del hecho afirmó que el acusado no solo cometió un triple feminicidio; también habría abusado sexualmente de su hijastra de 12 años, por lo que el caso se ha calificado como un crimen atroz. Los agentes de Criminalística e Investigaciones se presentaron en el lugar para recolectar las evidencias y esclarecer los siniestros hechos.

Prisión preventiva para el principal sospechoso del crimen

Mientras la investigación sigue su curso, la fiscal que está a cargo del caso, Alicia Fernández, imputó a Blas Ramón Serafini, de 23 años, como el autor principal de los crímenes de triple feminicidio y abuso sexual infantil.

Asimismo, el informe de la fiscalía señala que se han recabado las suficientes pruebas e indicios que dejan en evidencia la culpabilidad del perpetrador. Por ello, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías prisión preventiva para el imputado, debido a la gravedad de los hechos, el riesgo de obstrucción de la investigación y la posibilidad de fuga.

Las disculpas del asesino a la familia de las víctimas

Tras ser detenido y reducido por vecinos del lugar el último 14 de julio en la vivienda donde ocurrieron los hechos del crimen, Blas Serafini Báez expresó su arrepentimiento y pidió perdón a los familiares de las víctimas: “Estoy arrepentido. Que me disculpen. Si no me quieren disculpar, que me odien. Estoy arrepentido”, declaró ante la prensa paraguaya.