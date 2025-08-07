HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Sociedad

Huaura: Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para alcalde Diego Cadillo por presunto intento de feminicidio

Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, fue detenido por la Policía Nacional tras agredir a su expareja en un aparente intento de huida.

Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo en Huaura tras golpear a su pareja
Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo en Huaura tras golpear a su pareja | Composición LR | Municipalidad del Centro Poblado de Medio Mundo/Ministerio Público

Luego de ser detenido la madrugada de este martes 5 de mayo por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura  ha solicitado la prisión preventiva por un periodo de 9 meses para el alcalde de la comunidad de Medio Mundo, Diego Cadillo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja.

Walberto Rodríguez Champi fue el fiscal provincial encargado de formular el requerimiento, tras conocer el testimonio de la afectada en la cámara Gesell y de los agentes que intervinieron, así como la inspección de las cámaras de vigilancia en el lugar de los hechos. Producto de la agresión ejercida este último lunes 4 de agosto, la mujer posee lesiones graves en diversas zonas del cuerpo.

PUEDES VER: Familiares de víctima de feminicidio en San Isidro exigen justicia: "Tenía muchos sueños"

lr.pe

Detienen a alcalde Diego Cadillo en Huaura por presunto intento de feminicidio

Según se pudo conocer, luego del ataque, Cadillo fue encontrado por agentes de la Policía Nacional dentro de su camioneta. Con él, se encontraban otros dos sujetos con los cuales, aparentemente, intentaba huir de la escena.

Tras su captura y como parte de las diligencias de ley, Diego Cadillo fue sometido a un reconocimiento médico-legal, luego del cual fue internado en la carceleta de la comisaría PNP de Huaura.

PUEDES VER: Feminicidio en Chorrillos: mujer es asesinada y hallada con signos de tortura tras agresión de su pareja

lr.pe

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

LEER MÁS
El hombre que mató a su pareja, hijastra y suegra en Paraguay tras salir de prisión: la víctima se enamoró del reo mientras estaba en la cárcel

El hombre que mató a su pareja, hijastra y suegra en Paraguay tras salir de prisión: la víctima se enamoró del reo mientras estaba en la cárcel

LEER MÁS
Exbasquetbolista es detenido por intento de feminicidio tras brutal agresión a su novia en Brasil

Exbasquetbolista es detenido por intento de feminicidio tras brutal agresión a su novia en Brasil

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo

Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo

LEER MÁS
El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

LEER MÁS
Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota