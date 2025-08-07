Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo en Huaura tras golpear a su pareja | Composición LR | Municipalidad del Centro Poblado de Medio Mundo/Ministerio Público

Luego de ser detenido la madrugada de este martes 5 de mayo por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura ha solicitado la prisión preventiva por un periodo de 9 meses para el alcalde de la comunidad de Medio Mundo, Diego Cadillo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja.

Walberto Rodríguez Champi fue el fiscal provincial encargado de formular el requerimiento, tras conocer el testimonio de la afectada en la cámara Gesell y de los agentes que intervinieron, así como la inspección de las cámaras de vigilancia en el lugar de los hechos. Producto de la agresión ejercida este último lunes 4 de agosto, la mujer posee lesiones graves en diversas zonas del cuerpo.

Detienen a alcalde Diego Cadillo en Huaura por presunto intento de feminicidio

Según se pudo conocer, luego del ataque, Cadillo fue encontrado por agentes de la Policía Nacional dentro de su camioneta. Con él, se encontraban otros dos sujetos con los cuales, aparentemente, intentaba huir de la escena.

Tras su captura y como parte de las diligencias de ley, Diego Cadillo fue sometido a un reconocimiento médico-legal, luego del cual fue internado en la carceleta de la comisaría PNP de Huaura.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

