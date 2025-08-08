La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizan las investigaciones sobre la caída de pareja de edificio en Huánuco. | Foto: composición LR | Panamericana TV

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizan las investigaciones sobre la caída de pareja de edificio en Huánuco. | Foto: composición LR | Panamericana TV

Una pareja cayó del segundo piso de un local de billar en Huánuco. La mujer falleció, mientras que el hombre resultó gravemente herido. Según información preliminar, la ciudadana persiguió al joven para quitarle un objeto que había tomado del interior del establecimiento. Ella se abalanzó, ambos perdieron el control y cayeron por el borde de una escalera que no contaba con una baranda de protección.

Ante lo sucedido, los vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitaron una ambulancia para atender a la pareja. Sin embargo, la mujer ya había fallecido. El hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir atención inmediata.

Pareja cae del segundo piso en Huánuco: cámaras graban accidente

El lamentable incidente ocurrió en la madrugada del lunes 4 de agosto en el establecimiento denominado Billar Chapo, en Huánuco, y fue registrado por las cámaras de seguridad. En las grabaciones, se observa a ambos jóvenes correr por el pasillo del segundo piso. Antes de llegar al final del pasillo, el joven se detiene y gira, la pareja se acerca al hombre y ambos caen tras una aparente discusión. La víctima mortal fue identificada como Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 años, y el hombre como Henry Manuel del Águila Maceda, de 27, quien está internado en un hospital de la ciudad de Pucallpa.

Ante lo sucedido, la PNP y el personal del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes para conocer a detalle lo ocurrido y determinar si hubo negligencia por parte del establecimiento.

PUEDES VER: Esposos mueren luego de que el auto conducido por su hijo cayera a un abismo en Huancavelica

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.