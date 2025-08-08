HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Sociedad

La Libertad: detienen a futbolista acusado de asesinar a su pareja en Chepén

Crimen ocurrió el pasado 7 de agosto en la urbanización Los Pinos. Según padre de la víctima, había antecedentes de violencia del deportista contra su hija.

Sospechoso fue trasladado a la comisaría de Chepén. Foto: difusión.
Sospechoso fue trasladado a la comisaría de Chepén. Foto: difusión.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron al futbolista Juan Enrique Muguerza Espinoza (25) quien es sospechoso de asesinar a su pareja Rossana Stephany Portilla Guerrero (23). El feminicidio ocurrió en la provincia de Chepén, La Libertad, el jueves de 7 de agosto.

La detención ocurrió en la urbanización Los Pinos, donde se encontró sin vida a la joven. Tras lo ocurrido, el joven futbolista fue trasladado a la comisaría de Chepén para las diligencias de ley, mientras que el cuerpo de su enamorada fue llevado a la morgue de la ciudad.

PUEDES VER: Reo que planeó secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo estaría involucrado en un nuevo caso de extorsión en Trujillo

lr.pe

Denuncian que futbolista ya había agredido antes a la víctima

Según el padre de la víctima, Elvis Portilla, había antecedentes de violencia de Juan Enrique Muguerza Espinoza contra su hija, incluso dijo que se emitieron medidas de protección para que el detenido no se acerque.

Los pobladores de Chepén y familiares de la víctima exigen justicia tras la trágica muerte de Rossana Portilla, quien era estudiante de la Universidad César Vallejo.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Notas relacionadas
Hidrandina programa cortes de Luz en estos distritos de La Libertad: conoce qué zonas estarán sin energía eléctrica del 8 al 11 de agosto

Hidrandina programa cortes de Luz en estos distritos de La Libertad: conoce qué zonas estarán sin energía eléctrica del 8 al 11 de agosto

LEER MÁS
Reo que planeó secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo estaría involucrado en un nuevo caso de extorsión en Trujillo

Reo que planeó secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo estaría involucrado en un nuevo caso de extorsión en Trujillo

LEER MÁS
Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa: estos son los distritos afectados del 8 al 11 de agosto, según Seal

Corte de luz en Arequipa: estos son los distritos afectados del 8 al 11 de agosto, según Seal

LEER MÁS
Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

Minedu lanza nueva titulación CETPRO para que escolares accedan a puestos de trabajo: ¿quiénes aplican y cómo postular?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota