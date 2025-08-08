La Libertad: detienen a futbolista acusado de asesinar a su pareja en Chepén

Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron al futbolista Juan Enrique Muguerza Espinoza (25) quien es sospechoso de asesinar a su pareja Rossana Stephany Portilla Guerrero (23). El feminicidio ocurrió en la provincia de Chepén, La Libertad, el jueves de 7 de agosto.

La detención ocurrió en la urbanización Los Pinos, donde se encontró sin vida a la joven. Tras lo ocurrido, el joven futbolista fue trasladado a la comisaría de Chepén para las diligencias de ley, mientras que el cuerpo de su enamorada fue llevado a la morgue de la ciudad.

Denuncian que futbolista ya había agredido antes a la víctima

Según el padre de la víctima, Elvis Portilla, había antecedentes de violencia de Juan Enrique Muguerza Espinoza contra su hija, incluso dijo que se emitieron medidas de protección para que el detenido no se acerque.

Los pobladores de Chepén y familiares de la víctima exigen justicia tras la trágica muerte de Rossana Portilla, quien era estudiante de la Universidad César Vallejo.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

