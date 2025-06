El restaurante Mérito, dirigido por el chef venezolano Juan Luis Martínez, ha alcanzado un hito significativo al ser reconocido en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2025, ocupando el puesto 26 a nivel mundial. Este logro no solo resalta la calidad de su propuesta gastronómica, sino que también posiciona a Perú como un referente en la alta cocina global. La fusión de sabores y técnicas de Perú y Venezuela ha permitido que Mérito se convierta en un símbolo de la riqueza culinaria latinoamericana.

Desde su llegada a Perú en 2014, Juan Luis trabajó incansablemente para crear un espacio donde la gastronomía no solo se limite a la comida, sino que también celebre la identidad cultural de América Latina. Con un equipo comprometido y una visión clara, consiguió no solo eso, sino que captar la atención de críticos y comensales, consolidando a Mérito como un destino imperdible para los amantes de la buena cocina.

¿Quién es Juan Luis Martínez?

Juan Luis Martínez es un chef venezolano que hoy destaca como los mejores del mundo, tras posicionar a su restaurante en el puesto 26 de la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025. Estudió en La Casserole du Chef y el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca (CEGA) en su natal, y profundizó sus conocimientos en reconocidos restaurantes en Venezuela y Europa, incluyendo Le Gourmet y Diverxo. Su experiencia en la cocina lo llevó a Perú, donde se unió al equipo del restaurante Central, Mejor Restaurante del Mundo en The World's 50 Best Restaurants 2023, bajo la dirección de Virgilio Martínez. Esta etapa fue crucial para que Juan Luis comprendiera la importancia de la cocina latinoamericana y cómo presentarla de manera innovadora.

En 2018, Juan Luis cumplió su sueño de abrir su propio restaurante, Mérito, en el distrito de Barranco, en Lima, con una propuesta basada en la fusión de sabores de Venezuela y Perú, creando un menú que refleja la diversidad cultural de la región. Con un enfoque en la creatividad y la identidad, Martínez logró posicionar a Mérito como un referente en la gastronomía de la capital peruana, destacando por su capacidad de sorprender a los comensales con cada plato.

Juan Luis Martínez trabajó con Virgilio Martínez en Central. Foto: Difusión.

Un restaurante pensado desde su ubicación

La elección de Barranco como sede de Mérito no fue casual. Juan Luis Martínez buscaba un lugar con historia y carácter, donde las paredes pudieran contar su propia narrativa. Barranco, conocido por su ambiente bohemio y artístico, se convirtió así en el escenario perfecto para la propuesta gastronómica de Mérito. La cocina abierta permite a los comensales observar el proceso de creación de los platos, haciendo de la experiencia algo más interactivo y emocional.

“Estamos conectados por la Cordillera de los Andes, la Amazonía y el mar. Usamos productos con identidad y buscamos que nuestros platos generen nostalgia, que muevan algo emocional en quien los prueba”, indicó Juan Luis.

Esta conexión cultural se refleja en cada plato, donde se combinan ingredientes y técnicas de ambas naciones, creando una experiencia culinaria única que resalta la riqueza de la fusión latinoamericana.

La carta de Mérito incluye platos como Choclo a la brasa, Quesadilla de yuca o Tostadas acevichadas. Foto: composición LR/Elías Alfageme.

¿Cuánto cuestan los platos de Mérito?

La carta de Mérito ofrece una variedad de platos que destacan por su creatividad y frescura, centrados en productos latinoamericanos. Los comensales pueden optar por un menú de degustación que tiene un costo aproximado de S/460, o elegir entre una selección de platos individuales. Algunos de los destacados incluyen:

Choclo a la brasa: S/32

Pez y cereales andinos: S/42

Mamey y cangrejo popeye: S/45

Pez, tomate verde, huacatay y queso madurado: S/61

Conchas, sanki y jalapeño: S/68

Conchas selladas: S/62

Pez blanco y cocona: S/67

Pulpo entre yacón y cushuros: S/74

Mollejas: S/75

Arroz de mashuas y calamares: S/80

Curry de pez: S/92

Pesca del día y maíz: S/90

Cordero y tubérculos: S/115

Panceta glaseada y arepas: S/98

Roca: S/42

Maíz, café, lúcuma y macambo: S/37

El flan: S/31

Coco: S/35

Chirimoya, chirimoya, chirimoya: S/38

Las reservas se abren cada mes y suelen agotarse rápidamente, lo que refleja la alta demanda y el interés por la propuesta gastronómica de Mérito.