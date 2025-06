Mitsuharu Tsumura regresa a Lima tras triunfo de Maido: "El mundo ha puesto los ojos en el Perú"

Al llegar al Perú, Tsumura expresó su alegría y dedicación hacia la gastronomía peruana, resaltando la importancia de su equipo y la comunidad local. “Hacer feliz a las personas” es su principal motivación, un principio que guía cada plato que sale de su cocina.

Maido, ubicado en Miraflores, logró posicionarse como un ícono de la fusión culinaria, combinando técnicas japonesas con insumos peruanos. Este reconocimiento no solo resalta el talento de Tsumura, sino también la riqueza cultural y gastronómica del Perú.

En sus declaraciones el chef agradeció a su equipo, sin el cual este logro no sería posible.





El regreso de ‘Micha’ a Perú tras coronarse con Maido

Mitsuharu llegó al Perú tras recibir el reconocimiento de The World’s 50 Best 2025 que coronó a Maido como el mejor restaurante del mundo, “esto es un sueño hecho realidad, no solo para mí sino para todo el equipo de Maido y para el Perú", reconoció. El chef no solo agradeció a todos los miembros de su equipo, sino también a los productores locales.

Para ‘Micha’, este éxito representa una responsabilidad enorme para continuar promoviendo la cocina nikkei, basada en la biodiversidad peruana, y para que futuras generaciones luchen por cumplir sus sueños a través de la pasión y la disciplina.

La cocina nikkei: un referente de innovación

El chef Tsumura llevó la cocina nikkei a nuevas alturas, fusionando la cultura japonesa con la peruana. “Hemos trabajado cada día con pasión y disciplina para mostrar la esencia de nuestra cocina nikkei”, afirmó. Este enfoque permitió que Maido se convierta en un referente de innovación en la escena global.

Compromiso con la sostenibilidad

Durante su discurso, Tsumura enfatizó la importancia de la sostenibilidad en la gastronomía. “La cocina sostenible no es una tendencia, es una necesidad”, aseguró. Su restaurante se compromete a trabajar con proveedores responsables y a promover el consumo de especies marinas poco conocidas, cuidando así los recursos naturales del Perú.

Un reconocimiento que impulsa el turismo gastronómico

El galardón a Maido generó un aumento en el interés internacional por el turismo gastronómico en Lima. La cocina nikkei se posiciona como un motor de innovación culinaria, atrayendo a aficionados y prensa extranjera que ven en Maido un destino obligado para conocer la riqueza de los sabores peruanos.

La filosofía de Tsumura: generosidad y respeto

Las palabras de Tsumura reflejan su filosofía: “La cocina es un acto de generosidad y de respeto”. Cada plato en Maido representa el esfuerzo de muchas personas y el amor por la gastronomía. Con humildad y pasión, el chef se compromete a seguir trabajando para llevar la cocina peruana a lo más alto.