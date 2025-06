Junto a Maido y Central: Mérito, restaurante de chef venezolano en Perú, es reconocido entre los mejores del mundo en The World's 50 Best Restaurants

El 19 de junio, Mérito, un restaurante ubicado en Perú y dirigido por el chef venezolano Juan Luis Martínez, fue reconocido en el prestigioso ranking The World’s 50 Best Restaurants, que selecciona a los 50 mejores restaurantes a nivel mundial. En esta edición, Mérito ocupó el puesto 26, destacando la fusión de la gastronomía latinoamericana ante el mundo.

Al igual que Mérito, Maido y Central han logrado formar parte de este selecto grupo de establecimientos reconocidos entre los mejores del mundo. En la edición de 2025 del ranking, Maido, restaurante dirigido por el chef peruano de ascendencia japonesa Mitsuharu “Micha” Tsumura, alcanzó el primer lugar, siendo nombrado el mejor restaurante del mundo. De manera similar, en la edición de 2023, Central, dirigido por el chef peruano Virgilio Martínez, se convirtió en el primer restaurante fuera de Europa y Estados Unidos en obtener este prestigioso galardón.

Mérito 2025: La fusión de la gastronomía latinoamericana

El restaurante Mérito, ubicado en el distrito de Barranco en Lima, ha logrado destacarse en el mundo de la gastronomía latinoamericana gracias a su habilidad para combinar las tradiciones culinarias de Venezuela, Perú y otros países de la región. Esto se debe a Juan Luis Martínez, quien, según la revista internacional The Best Chef Awards (TBC), recibió su formación en dos prestigiosas casas de estudios gastronómicos venezolanas: La Casserole du Chef y el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca.

Además, trabajó en el reconocido restaurante venezolano Le Gourmet. En 2014, emigró a Perú, donde se unió al equipo del restaurante Central de Virgilio Martínez, donde quedó marcado por la visión de su fundador: "Me impactó no saber todo lo que se estaba haciendo en Latinoamérica. Me sentí ignorante al no estar al tanto de todo este movimiento", le contó al TBC.

El chef propietario de Mérito declaró a TBC que aprendió mucho de las oportunidades que tuvo de viajar junto a Virgilio, además de observar cómo gestionaba su restaurante y utilizaba sus productos de una manera única y artística. En 2018, decidió fundar Mérito, donde señala que no se dedica a la cocina peruana ni venezolana. "Tenemos recetas de cada país y usamos productos de ambos, pero nuestra cocina no es necesariamente una u otra", señaló a TBC.

Carta y precios de Mérito 2025

Las personas que deseen vivir una experiencia culinaria en Mérito, lo pueden hacer a través de su menú de degustación centrado en productos latinoamericanos, que tiene un costo aproximado de S/460 soles, o eligiendo algunos de los siguientes platos individuales.

Choclo a la brasa: S/32

Pez y cereales andinos: S/42

Mamey y cangrejo popeye: S/45

Pez, tomate verde, huacatay y queso madurado: S/61

Conchas, sanki y jalapeño: S/68

Conchas selladas: S/62

Pez blanco y cocona: S/67

Pulpo entre yacón y cushuros: S/74

Mollejas: S/75

Arroz de mashuas y calamares: S/80

Curry de pez: S/92

Pesca del día y maíz: S/90

Cordero y tubérculos: S/115

Panceta glaseada y arepas: S/98

Roca: S/42

Maíz, café, lúcuma y macambo: S/37

El flan: S/31

Coco: S/35

Chirimoya, chirimoya, chirimoya: S/38

Braised corn: S/32

Fish and Andean cereals: S/42

Popeye crab: S/45

Fish tartar, green tomato, huacatay and matured cheese: S/61

Scallops, sanki and jalapeño: S/68

Seared scallops: S/62

White fish and cocona fruit: S/67

Octopus, yacón and cushuros: S/74

Sweetbreads: S/75

Mashua rice and calamari: S/80

Fish curry: S/92

Catch of the day with corn: S/90

Lamb and tubers: S/115

Glazed pork belly with arepas: S/98

Chocolate rock: S/42

Corn, coffee, lucuma, tumbo and macambo: S/37

The Flan: S/31

Coconut: S/35

Custard apple: S/38

Es importante mencionar, que las reservas se abren cada mes, pero suelen agotarse muy rápido.

