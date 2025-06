Equipo de Maido recibió el reconocimiento en la ceremonia de los The 50 Best. | Foto: composición LR/Andina

Equipo de Maido recibió el reconocimiento en la ceremonia de los The 50 Best. | Foto: composición LR/Andina

El equipo de Maido recibió el reconocimiento en la ceremonia de los The 50 Best, realizada el 19 de junio en Turín, Italia. El restaurante peruano, ubicado en Miraflores y dirigido por Mitsuharu 'Micha' Tsumura, fue nombrado el mejor del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. Este prestigioso galardón resalta el liderazgo de Maido en la gastronomía internacional y consolida aún más su reputación como uno de los principales referentes culinarios del Perú.

Durante el evento, Micha Tsumura dedicó el premio a su equipo de trabajo y a su familia, y agradeció a los presentes por su apoyo. Además, recordó que Maido está por cumplir 16 años de fundación, lo que reafirma su compromiso con la excelencia gastronómica.

Perú destaca en The World’s 50 Best Restaurants 2025

La 23.ª edición del ranking anual de los mejores restaurantes del mundo, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna, ha nombrado a Maido como The World’s 50 Best Restaurants 2025. Este prestigioso reconocimiento incluye restaurantes de 32 ciudades y 22 países, destacando la excelencia culinaria a nivel global. Maido es dirigido por el chef Mitsuharu "Micha" Tsumura y su nombre proviene de una frase japonesa utilizada para saludar, "maido".

Esta palabra se convierte en la primera expresión que los comensales escuchan al entrar al restaurante, lo que marca el inicio de una experiencia culinaria única. Ubicado en Lima, Maido se caracteriza por su enfoque en los ingredientes y tradiciones de la Amazonía peruana. Cada vez más, su menú hace referencias a los sabores de la vasta selva tropical del país.

Entre sus platos más destacados se encuentran el paquete amarillo miniatura de papada de cerdo y palmito, inspirado en un alimento básico de la región amazónica, así como bocadillos de "jamón" elaborado con pez paiche sostenible y yuca servida con frijoles amazónicos. Este año, Maido ha logrado consolidarse en la cima del ranking, reafirmando su posición como un referente global en la gastronomía, y destacando la innovación de su cocina que fusiona las tradiciones japonesas con los ingredientes peruanos.

Maido es elegido el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025

El galardón fue recibido por el equipo de Maido, quienes subieron al estrado para recibir el reconocimiento. Micha Tsumura, chef y fundador del restaurante, mostró su emoción al recibir el premio y dirigirse al público. “Muchas gracias”, expresó, mientras saludaba a los asistentes que aplaudían tanto a él como a su equipo.

Tsumura dedicó el premio a sus colaboradores, familiares y seres queridos. “Por favor, chicos de Maido. Sé que están viendo (este reconocimiento), esto es para ustedes. Esto también va para mi familia, mi padre, mi hermana. Muchas gracias”, señaló mientras presentaba a otros miembros clave de su equipo, como César Choy, Marjorie Flores y Mariana.

El chef también aprovechó la oportunidad para recordar el propósito principal de Maido, que se encuentra a punto de celebrar su 16º aniversario. “Nuestro sueño nunca ha sido el de tener un premio, sino el de hacer a la gente feliz, de ofrecer hospitalidad”, afirmó. Adicionalmente, destacó la importancia de la gastronomía como una herramienta capaz de transformar vidas. “Creo que la gastronomía, la comida, la hospitalidad puede hacer cosas maravillosas, sueños realidad y hasta puede solucionar muchos problemas que parecen no tener solución”, agregó.

Los restaurantes peruanos entre los mejores del mundo además de Maido

Por otro lado, otros tres restaurantes peruanos han sido reconocidos entre The World’s 50 Best Restaurants 2025, un logro que resalta el talento y la creatividad de la gastronomía nacional.

Kjolle – el sabor femenino de Pía León conquista al mundo.

Mérito – creatividad que sigue ascendiendo.

Mayta – innovación con nuestro toque ancestral.

