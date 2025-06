Este 19 de junio se llevaron a cabo las premiaciones de los mejores restaurantes del mundo donde Maido resultó ocupar el primer lugar de la lista The 50 Best, con ello muchos se preguntaron por qué Central no participó este año y por qué no resultó ganador. Su comida logró darle el máximo título en la gastronomía mundial en el 2023 por lo que, según las reglas del certamen, ya no puede volver a ser elegido.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Para las próximas ediciones, Central no será considerado, pues actualmente es acreedor de un estatus especial que lo cataloga como un punto de referencia a nivel global.

¿Por qué Central ya no formaría parte de The World’s 50 Best Restaurants?

Los galardones entregados en The World’s 50 Best Restaurants reconocen anualmente la excelencia de la gastronomía, Central al ser escogido como mejor restaurante en el 2023 pasó a ser parte del grupo selecto de Best of the Best, es decir, una manera de “salón de la fama” para los ganadores de ediciones anteriores. Según la periodista gastronómica Laura Graner en su cuenta de Instagram, al alcanzar esta posición son parte de un grupo más exclusivo.

Es así desde que en el 2019 The 50 Best implementó esta nueva regla. Los restaurantes que alcanzan el primer lugar en este ranking ingresan a la lista única, lo que les impide competir nuevamente por el título. Este cambio busca mantener la diversidad en las premiaciones y reconocer a los establecimientos más destacados de forma permanente, por lo que Central ya no será considerado para el título en el futuro.

Por otro lado, la distinción que obtuvieron fue por su propuesta gastronómica única que ofrece un menú degustación que recorre las diversas altitudes del Perú, ofreciendo un viaje desde la costa hasta la selva usando ingredientes como el cushuro, la arracacha y el paiche. Esta exploración de la biodiversidad peruana se complementa con el trabajo del equipo de investigación Mater Iniciativa que estudia y promueve el uso de productos nativos en la alta cocina.

Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo en 2025

En la premiación de The World’s 50 Best Restaurants Maido ocupó el primer lugar gracias a su propuesta de comida nikkei, es decir, de la combinación de la comida japonesa con la comida peruana. Como su nombre mismo indica, “Maido” es un saludo usado en el japonés, para iniciar con la experiencia culinaria en este restaurante esta es la primera palabra que se logrará escuchar al entrar.

Cada platillo logra deleitar al comensal, desde platillos inspirados en la Amazonía peruana hasta snacks japoneses como onigiris y chaufa al estilo de Osaka. En el discurso de recibimiento del galardón, el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura agradeció al público y a su equipo de trabajo, indicó que celebran “16 años y que su propósito no era recibir un premio, sino que quería hacer a las personas felices, crear un ambiente de hospitalidad”. Es por ello, que ahora Maido es el principal referente de la gastronomía peruana a nivel mundial.

De Perú para el mundo: los mejores restaurantes del país

Además del primer puesto de Maido, en estas premiaciones se celebraron a otros lugares para señalar su trayectoria y trabajo, entre ellos, fueron seleccionados 3 peruanos reconocidos por pertenecer al grupo de los mejores 50 restaurantes en el mundo, entre ellos tenemos:

Kjolle en el puesto 9 y liderado por la chef de Central, Pía León, destacan por su propuesta única con ingredientes nativos y sostenibles.

Mérito en el puesto 26 y liderado por Juan Luis Martínez es reconocido por la fusión creativa de la comida venezolana y peruana.

Mayta en el puesto 39 y liderado por Jaime Pesaque se enfoca por sus técnicas actuales junto a una experiencia única con productos locales.

Estos restaurantes lograron ser reconocidos por la creatividad, fusión del arte culinario para crear una experiencia única que permite no solo deleitar el paladar de quien lo come, sino también para dejar una huella y permitir la creación de esa conexión mediante lo más importante: la buena comida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.