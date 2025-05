El asesinato de María Rosa Castillo a manos de su hijo adoptivo, Marco Arenas Castillo, y su enamorada, Fernanda Lora, conmocionó profundamente a la sociedad peruana, desatando una ola de indignación y horror. El crimen, perpetrado en circunstancias particularmente crueles, no solo dejó una marca imborrable en la familia de la víctima, sino que también desveló una serie de detalles escalofriantes sobre la relación entre los implicados y las motivaciones detrás del asesinato.

Recientemente, en el programa 'Evidencia Oculta' de América TV, el periodista Ysmael Tasayco entrevistó a Marco Arenas a través de una llamada telefónica. Arenas, que sigue cumpliendo su condena en prisión, confirmó que viene gestionando su herencia familiar desde la cárcel. "Tengo un departamento en San Borja y en La Molina", aseguró al periodista.

¿Qué dijo Marco Arenas sobre su herencia familiar?

Desde el Establecimiento Penitenciario de Huaral, Marco Arenas confirmó que heredó los bienes de su madre adoptiva, a pesar de haberla asesinado. Ante la pregunta del periodista sobre si había presentado la sucesión intestada, un proceso legal que se aplica cuando una persona muere sin haber dejado un testamento válido, Arenas confirmó que sí lo hizo. "Lo hice en Piedras Gordas, el 13 de diciembre", agregó, por lo que en algún momento llegó a ser formalmente el heredero de los bienes de María Rosa Castillo.

Agregó también que tuvo la carta poder absoluta, que finalmente le dio a su padre, pero que poco a poco la fue perdiendo. Respecto a la cantidad de propiedades que actualmente maneja a su nombre, Marco Arenas mencionó que no lo sabe, pero que en distritos como La Molina y San Borja tiene departamentos. Sin embargo, el periodista realizó una revisión en Registros Públicos y no encontró nada a nombre de Marco Arenas Castillo.

Marco Arenas y Fernanda Lora fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato de María Rosa Castillo. Foto: Poder Judicial

Padre de Marco Arenas lo subvencionaba económicamente

Marco Arenas también reveló que su papá lo subvencionaba económicamente con un monto mensual de aproximadamente S/5.000, pero que fue disminuyendo con el tiempo. "Ahora me da unos S/600, S/800. Y eso no me alcanza. Estoy enfermo de las úlceras y no hacen caso", afirmó. Asimismo, dijo que no quería dar más detalles sobre el crimen que lo llevó a la cárcel ni hacer nada más público.

¿A cuántos años de prisión fue condenado Marco Arenas por el asesinato de su madre adoptiva?

Marco Arenas fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su madre adoptiva, María Rosa Castillo Gonzales, ocurrido el 5 de noviembre de 2013 en Lima. El tribunal determinó que el homicidio fue un acto premeditado, pero no aplicó la figura del parricidio, ya que se estableció que Arenas no era hijo biológico de la víctima. La sentencia también incluyó a Fernanda Lora Paz, su enamorada en ese entonces, quien fue hallada culpable de complicidad en el crimen.