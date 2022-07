¿Te has vuelto a contagiar de COVID-19? Conoce cómo enfrentar las reinfecciones

Los escenarios han cambiado. Luego de dos años de pandemia y la llegada de la cuarta ola, volverse a contagiar de COVID-19 puede ser muy diferente que la primera vez.

Aunque a inicios del 2020 la probabilidad de que una persona se pueda reinfectar era del 1% (muy baja), con la llegada de ómicron en noviembre del año pasado en Sudáfrica esa posibilidad incrementó. Por lo que, actualmente, estamos a un 25% y 1 de 4 personas podría volver a enfermarse.

Pero todo ello va a depender de la edad, del registro de vacunación de cada paciente, entre otros. Por tal motivo, en esta nota de La República consultamos con Carlos Medina, médico infectólogo, para poder resolver todas tus dudas.

¿A quiénes se les considera como reinfectados?

Son aquellas personas que han tenido COVID-19 en algún momento desde que se inició la pandemia y que se han vuelto a infectar.

El ministro de Salud, Jorge López, informó sobre el inicio de la cuarta ola de la COVID-19 en el Perú. Foto: LR

¿Cuál es el periodo de inmunidad luego de haberte contagiado?

A inicios de la pandemia, el periodo en el cual uno estaba libre de infectarse era de seis a más meses; sin embargo, últimos estudios han determinado que este tiempo ha disminuido entre 60 a 30 días , de acuerdo al especialista.

“El hecho de haberte infectado en la tercera ola ya no es una posibilidad de protección. Incluso si te has contagiado en mayo o junio no podrías estar del todo protegido para esta cuarta ola”, recalcó.

¿Cuáles suelen ser los síntomas más comunes en los reinfectados?

De acuerdo con el entrevistado, los síntomas en el caso de reinfectados no suelen ser tan agresivos, a menos que el paciente no se haya aplicado la dosis correspondiente de vacunas .

Por ejemplo, ya no se presenta inflamación pulmonar o la ausencia del gusto o el olfato. “Lo común es que no evolucionen a una neumonía severa ”, sostuvo el doctor.

Entre los signos más comunes se encuentran:

Tos persistente

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestión nasal marcada

Fiebre (aunque no es tan frecuente)

¿Por cuántos días presentaré estos síntomas?

Estos pueden persistir entre 3 a 7 días, según lo mencionado por el especialista.

Durante el brote de ómicron, las personas deben aislarse cuando presentan síntomas de la enfermedad o han dado positivo a una prueba COVID-19. Foto: Adobe Stock

¿Cómo diferenciar entre COVID-19 e influenza?

Dado que los síntomas son muy inespecíficos, estos se suelen confundir con los de la influenza, o con los de una alergia estacionaria. Asimismo, para esta temporada también se incrementan los casos de descompensaciones alérgicas. Personas con rinitis o asma suelen presentar congestión nasal, dolor de cabeza y tos.

Ante este panorama, el experto mencionó que no se puede saber cuándo uno tiene o no un cuadro de COVID-19.

¿Qué hacer si presento síntomas similares a los de la COVID-19?

Si empiezas a presentar los síntomas, lo que se debes hacer es protegerte y proteger a los grupos de riesgo, mediante el aislamiento y el uso de mascarilla.

Aunque realizarse una prueba también ayuda, se debe evitar hacer esto antes del inicio de los síntomas, pues podría dar un falso negativo.

Cabe resaltar que, si te has vacunado con las dosis correspondiente, es muy probable que tu cuadro sea leve, pues ya tuviste un primer contacto con el virus. “Mientras uno tenga sus dosis completas, los síntomas van a ser bastantes llevaderos, y el riesgo de complicación será muy bajo” , indicó el médico.

¿Puedo estar inmunizado con una o dos dosis?

No. Algunas personas pueden pensar que si tienen una o dos dosis ya se encuentran inmunizados, pero a estas alturas de la cuarta ola se necesita un “esquema de vacunación actualizado”.

“En este momento de la pandemia un esquema actualizado es contar con dos dosis primarias y las dos de refuerzo. Si una persona cuenta con las cuatro vacunas, el riesgo es bastante bajo ”, precisó.