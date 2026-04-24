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Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

El 'Maestrito' aseguró que conversó con el director general de fútbol de la FPF tras sus recientes declaraciones. Asimismo, reafirmó su postura sobre la gestión de Agustín Lozano.

'Ñol' Solano formó parte del comando técnico de Ricardo Gareca durante su paso por la selección peruana. Foto: composición LR/Federación de Pakistán/FPF
'Ñol' Solano formó parte del comando técnico de Ricardo Gareca durante su paso por la selección peruana. Foto: composición LR/Federación de Pakistán/FPF

Se suma un nuevo capítulo a la polémica entre Jean Ferrari y Nolberto Solano. Luego de que el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol expresara una fuerte critica sobre la trayectoria del ‘Maestrito’ como entrenador, la respuesta no se hizo esperar.

Durante su intervención en el programa ‘Fútbol Satélite’, ‘Ñol’ reafirmó sus cuestionamientos hacia la gestión de Agustín Lozano; en ese sentido, le recomendó al exadministrador de Universitario de Deportes que no funja de “guardaespaldas”.

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Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizarlo

“Yo lo he llamado por teléfono, porque siempre hemos hablado. Hemos hecho Sub 17 y Sub 20 juntos. Le he dicho que no salga con el papel de ‘guardaespaldas’, que haga su trabajo. Me da gusto que esté en la federación y que haga lo que tenga que hacer, pero que no esté defendiendo lo indefendible”, manifestó el exvolante de la selección peruana.

Solano también se refirió a las declaraciones que hizo Jean Ferrari sobre su carrera como entrenador. “Le mencioné que no le he ganado a nadie y es verdad, pero que él también descendió con Vallejo. Todos tenemos malas y buenas”, apuntó.

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Solano sobre sus críticas a Alex Valera

Por otra parte, respecto a sus cuestionamientos hacia Alex Valera, el ahora entrenador remarcó que nunca le faltó el respeto al goleador de Universitario.

“Quiero aclarar que nunca ofendí a Alex Valera, ustedes me conocen, tengo respeto por los futbolistas y esa no ha sido mi intención. Por eso ha saltado ‘La Bruja’ (Jean Ferrari). Mi compadre al que le digo: ‘Madera Barata’, porque se pica rápido…”, sostuvo.

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