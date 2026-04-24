Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima
Jackson Mora habla por primera vez sobre la nueva pareja de su exesposa Tilsa Lozano y aclara si es amigo de él: “No tenemos nada”

El arquitecto Andrés Muñoz, ampayado besándose con Tilsa Lozano, había confesado que es gran amigo de Jackson Mora.

Jackson Mora y Tilsa Lozano mantuvieron una relación durante seis años. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Jackson Mora decidió hablar sobre el nuevo amor de su exesposa Tilsa Lozano, el arquitecto Andrés Muñoz Álvarez Calderón. Como se recuerda, este último fue ampayado besándose con la exconductora de televisión y viajando al extranjero con ella. En declaraciones para el programa 'Magaly TV: la firme', aseguró que es amigo de Mora, lo que generó sorpresa entre los cibernautas, quienes no podían creer la cercanía con la madre de los hijos del empresario deportivo.

Ante esto, el podcast 'Show.pe' se contactó con Mora para que aclare si realmente es amigo de la nueva pareja de Tilsa o no. Él negó que sean buenos amigos, pero admitió que sí se conocen. “Con Andrés tenemos muchos amigos en común. Su cuñado es muy amigo mío, entonces no tenemos nada”, respondió.

¿Jackson Mora saludaría a la nueva pareja de Tilsa Lozano?

En otro momento de la entrevista, Jackson Mora aseguró que no tendría inconvenientes en saludar a Andrés Muñoz, la nueva pareja de su exesposa, Tilsa Lozano. “Cuando lo veo, lo saludo y lo abrazo y todo, no hay roche (...) No es que haya sido mi íntimo amigo y se haya metido con mi esposa, no es así. No hay nada, no me debe nada”, explicó el empresario.

Además, señaló que compartió buenos momentos con Andrés Muñoz, ya que formaron parte del mismo equipo de jiu-jitsu. “Él también es cinta negra como yo, tenemos amigos en común, no somos íntimos, pero tenemos amigos en común; si lo veo, lo saludo, converso con él, todo bien”, aclaró Mora.

¿Cómo se llevan Jackson Mora y Tilsa Lozano tras su divorcio?

En la misma conversación con 'Show.pe', Jackson Mora reveló cómo es su relación con Tilsa Lozano, madre de sus hijos. “No tengo ningún problema con ella. No somos amigos, pero todo bien, de mi parte, por lo menos todo bien”, señaló.

Cabe recordar que Andrés Muñoz y Tilsa Lozano fueron ampayados juntos, besándose y viajando a Colombia. Cuando fue consultado por el programa de Magaly Medina, él confirmó que están saliendo. “Estamos saliendo, yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos”, declaró días atrás.

 

