Precio del dólar hoy, sábado 25 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Julio Velarde afirma que el Perú está cada vez peor: "Es casi una vergüenza la situación de carencia por el ingreso per cápita" LEER MÁS

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú" LEER MÁS

CTS 2026: Trabajadores del régimen privado con jornada mínima de 4 horas diarias también cobran en mayo y noviembre LEER MÁS

ProInversión presenta plan de infraestructura para conectar Perú con Brasil y mercados globales por US$ 38.900 millones LEER MÁS

La extorsión en el Perú golpea a más de 6 millones, con mayor impacto en los sectores más pobres LEER MÁS