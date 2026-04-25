Precio del dólar hoy, sábado 25 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, sábado 25 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, sábado 25 de abril, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de abril?
BBVA
- Compra: S/3,411
- Venta: S/3,571
Scotiabank
- Compra:S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra:S/3,410
- Venta: S/3,540