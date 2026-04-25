Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

La mañana del 25 de abril, una patrulla del Ejército Peruano abatió a cinco presuntos narcoterroristas cerca del puente Mellizos, en Huancavelica. El incidente ocurrió alrededor de las 6.00 a. m., cuando un convoy abrió fuego contra los militares, quienes repelieron el ataque, según informó el periodista Junior Meza.

Además de los fallecidos, el enfrentamiento dejó dos civiles heridos (Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez), quienes ya reciben atención médica. Las autoridades investigan si el grupo armado pretendía tomar la hidroeléctrica de la zona.