HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

El incidente ocurrió en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja en la región Huancavelica. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al hospital de Pampas.

Enfrentamiento entre militares y narcotraficantes.
Enfrentamiento entre militares y narcotraficantes. | Archivo Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La mañana del 25 de abril, una patrulla del Ejército Peruano abatió a cinco presuntos narcoterroristas cerca del puente Mellizos, en Huancavelica. El incidente ocurrió alrededor de las 6.00 a. m., cuando un convoy abrió fuego contra los militares, quienes repelieron el ataque, según informó el periodista Junior Meza.

Únete a nuestro canal de política y economía

Además de los fallecidos, el enfrentamiento dejó dos civiles heridos (Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez), quienes ya reciben atención médica. Las autoridades investigan si el grupo armado pretendía tomar la hidroeléctrica de la zona.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

LEER MÁS
Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

LEER MÁS
Ayacucho: Lluvias sin tregua dejan destrozos y colapsos en el Vraem

Ayacucho: Lluvias sin tregua dejan destrozos y colapsos en el Vraem

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

LEER MÁS
CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

LEER MÁS
Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

LEER MÁS
Rafael López Aliaga alimenta su narrativa de fraude: asegura que denunciará a Piero Corvetto y Roberto Burneo

Rafael López Aliaga alimenta su narrativa de fraude: asegura que denunciará a Piero Corvetto y Roberto Burneo

LEER MÁS
General Murazzo: “Fujimori y Montesinos bloquearon captura de Abimael en 1990”

General Murazzo: “Fujimori y Montesinos bloquearon captura de Abimael en 1990”

LEER MÁS
Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025