Denuncian a Piero Corvetto y a la JNJ por presunta omisión de actos funcionales, abandono de cargo y abuso de autoridad

Exfiscal Sandra Castro presentó una denuncia penal en contra de la JNJ y el exjefe de la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Exfiscal Sandra Castro presentó una denuncia penal en contra de la JNJ y el exjefe de la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

La exfiscal Sandra Castro denunció a Piero Corvetto y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta omisión de actos funcionales, abandono de cargo y abuso de autoridad, tras la renuncia del exjefe de la ONPE en pleno proceso electoral. La acusación fue presentada ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien deberá evaluar si corresponde iniciar una investigación preliminar contra los involucrados.

De acuerdo con el documento, Castro atribuye a Corvetto la condición de autor de los hechos. A los integrantes de la Junta Nacional de Justicia los señala como cómplices primarios. La denuncia sostiene que ambos habrían vulnerado la normativa al permitir la salida del funcionario en un contexto en el que la ley exige continuidad en el cargo.

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La exfiscal argumenta que el puesto de jefe de la ONPE tiene carácter constitucional y permanente. En esa línea, afirma que no puede ser objeto de una renuncia unilateral, menos aún durante un proceso electoral en marcha. Según su interpretación, la única vía de salida es una remoción sustentada en falta grave o un impedimento debidamente acreditado.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por el desarrollo de las elecciones generales del 12 de abril. La ONPE aún tenía responsabilidades pendientes, como la entrega de resultados finales. Además, Corvetto afrontaba un procedimiento disciplinario por presuntas irregularidades en la distribución de material electoral.

Sandra Castro cuestiona la renuncia y la decisión de la JNJ

Castro enfatizó en el momento en que se aceptó la dimisión. “Se debe analizar el contexto. ¿Es el momento propicio para aceptar una renuncia y darle un trámite simple?”, señaló en declaraciones a RPP. Para la exfiscal, la rapidez con la que actuó la JNJ genera dudas sobre el cumplimiento de sus funciones.

También rechazó el argumento de que la renuncia buscaba dar legitimidad al proceso electoral. “No es suficiente porque la ley lo precisa. Durante el proceso electoral solo tiene que haber un motivo debidamente justificado”, afirmó. En su opinión, ese requisito no se cumple en este caso.

La denuncia incluye como sustento la resolución de la JNJ que acepta la renuncia, así como actas del pleno, registros de votación y documentos de entrega de cargo en la ONPE. Castro sostiene que la salida de Corvetto interrumpió funciones en curso y debilitó el control disciplinario que debía continuar.

En paralelo, la exfiscal también cuestionó las diligencias fiscales realizadas días después, como los allanamientos vinculados al caso ONPE. “No sé qué se pudo haber recabado después de una semana. Me hace suponer que es puro show”, declaró. Además, criticó que se haya anunciado el operativo con anticipación, lo que —según dijo— eliminó el factor sorpresa.