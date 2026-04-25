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Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en íntima boda en Cusco acompañados de amigos actores

La pareja selló su relación en una ceremonia privada en el Valle Sagrado, rodeados de amigos cercanos del medio artístico que llegaron a Cusco para acompañarlos en este momento especial.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron. Foto: composición LR/lacasonadeyucayhotel
Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron. Foto: composición LR/lacasonadeyucayhotel
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El director de cine Bruno Ascenzo contrajo matrimonio con su pareja, el cantautor Adrián Bello, en una ceremonia privada realizada en el Valle Sagrado del Cusco. El sábado 25 de abril, la pareja se dio el ‘sí’ en una ceremonia privada, en la que no faltaron figuras de la televisión y el cine.

La noticia fue confirmada horas después por parte del equipo encargado de la organización del evento, que compartió algunos detalles de este especial momento. La pareja, que mantiene una relación de más de 10 años, decidió sellar su amor en un entorno íntimo, rodeado únicamente de familiares y amigos cercanos.

Bruno Ascenzo

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Foto: Instagram

PUEDES VER: Adrián Bello revela el motivo de su separación de Bruno Ascenzo durante dos años: “Teníamos que resolver cosas”

lr.pe

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se dieron el ‘sí’ en intíma ceremonia

El también actor y el cantante peruano consolidaron una historia que inició hace 13 años y que se fortaleció con el paso del tiempo. Su compromiso fue anunciado en enero de 2025, cuando sorprendieron a sus seguidores con una emotiva propuesta de matrimonio realizada en Nueva York.

La ceremonia en Cusco mantuvo ese mismo tono íntimo y significativo. A través de redes sociales, parte del equipo que participó en la organización del evento, incluyendo la fotógrafa y el hotel donde se realizó, compartieron imágenes que confirmaron la realización del matrimonio.

PUEDES VER: ¿Quién es Adrián Bello, el esposo de Bruno Ascenzo, y a qué se dedica?

lr.pe

¿Qué figuras del espectáculo asistieron a la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello?

Aunque la boda se desarrolló de manera privada, trascendió que varias figuras del espectáculo habrían estado presentes en la celebración. Entre ellas, la actriz Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz, quienes llegaron días antes a Cusco, lo que alimentó las especulaciones sobre su asistencia al evento.

Asimismo, otros reconocidos artistas peruanos también habrían acompañado a la pareja en este importante momento. Entre los nombres que se mencionan figuran Denisse Dibós, Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gachi Rivero, Gisela Ponce de León, Luciana Blomberg y Alicia Mercado.

Bruno Ascenzo

Gisela Ponce de León y Alicia Mercado. Instagram

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