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Capturan a sospechoso prófugo vinculado al asesinato de abogada del INPE en penal de Chincha

Fanny Hernández Correa fue asesinada en un enfrentamiento armado frente al penal, cuando sicarios la interceptaron. La PNP continúa con las pesquisas del caso.

El detenido era requerido por la justicia por su presunta participación en el crimen de Fanny Hernández Correa.
El detenido era requerido por la justicia por su presunta participación en el crimen de Fanny Hernández Correa. | Foto: composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Chincha, región Ica, a H.A.S.G. (28), un sospechoso prófugo vinculado al asesinato de la abogada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Fanny Hernández Correa, ocurrido en septiembre de 2024 en los exteriores del penal de Chincha. La detención se realizó mediante un operativo ejecutado por agentes policiales, luego de que el investigado fuera requerido por una orden judicial por el presunto delito de homicidio.

El detenido fue incorporado a las diligencias por su presunta participación en uno de los casos que generó mayor atención en la provincia tras el ataque contra trabajadores del sistema penitenciario. Su captura permite reactivar una etapa clave del proceso y avanzar con las acciones pendientes dentro de la investigación abierta por este crimen.

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PNP ejecutó operativo de inteligencia para ubicar y detener a implicado

La ubicación del investigado fue posible tras un trabajo de seguimiento desarrollado por agentes policiales, quienes desplegaron acciones orientadas a establecer sus movimientos y puntos de permanencia. Con esa información, la PNP ejecutó una intervención que permitió concretar su detención en la provincia de Chincha.

La orden de captura había sido emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria correspondiente, que lo requería para continuar con las diligencias por su presunta implicancia en el homicidio. Tras su intervención, el detenido quedó a disposición de las autoridades para el desarrollo del proceso y la continuación de las pesquisas.

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Sicarios asesinaron a trabajadora del INPE y desataron ataque armado frente al penal de Chincha

El asesinato de Fanny Hernández Correa ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando la trabajadora del INPE llegaba al penal de Chincha junto a otros empleados de la institución. En ese momento, dos sicarios interceptaron el vehículo en el que se trasladaban y dispararon desde una motocicleta cuando la unidad acababa de cruzar el control de ingreso al establecimiento penitenciario.

Como resultado del ataque, la abogada recibió un disparo en el cuello y falleció mientras era trasladada al hospital San José de Chincha. En el mismo atentado, el docente Manuel Ricardo Cervantes Cruz resultó herido en una pierna, mientras otro trabajador logró salir ileso. Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a represalias relacionadas con decisiones adoptadas dentro del sistema penitenciario.

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