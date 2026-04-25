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Feroz balacera en San Juan de Lurigancho: sicarios interceptan vehículo y asesinan a conductor

La víctima, un ciudadano venezolano de 34 años quien recibió un disparo en la sien, falleció tras ser trasladado al Hospital Hipólito Unanue. Se encontraron más 38 casquillos en la escena del crimen.

Balacera en SJL
Balacera en SJL | Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR
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Un ciudadano venezolano, identificado como Erick Jesús Monasterios Marcano, de 34 años, murió tras ser atacado a balazos dentro de su vehículo en el distrito de San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió al promediar las 12.40 p. m. en la intersección del jirón Las Lausonias con el boulevard Las Lausonias, en la zona de Caja de Agua, donde una camioneta gris interceptó el auto de la víctima para disparar más de 17 veces contra el extranjero.

El conductor fue hallado con una herida de bala en la sien dentro de un Chevrolet negro de placa CDL-228 por agentes que realizaban patrullaje motorizado en la zona. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, el médico de turno confirmó que llegó sin signos vitales. La Policía Nacional del Perú (PNP) activó el ‘plan cerco’ para ubicar a los responsables, mientras peritos de Criminalística iniciaron las diligencias en la escena del ataque.

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Cámaras de seguridad captaron ataque en San Juan de Lurigancho

Videos de seguridad de la zona registraron el preciso momento en que una camioneta de color plomo, en el que se trasladaban los agresores, cerró el paso al automóvil de la víctima para dar inicio al ataque. Las imágenes evidencian que el vehículo habría sido seguido durante varias cuadras antes del violento atentado.

Otro ángulo de las cámaras evidencia que, tras la agresión, los ocupantes de las motocicletas regresan por unos instantes para observar el estado del carro antes de huir del lugar. En la escena también se aprecia una segunda unidad que circulaba delante del auto del fallecido, además de dos motos que lo seguían, cuya eventual implicancia será determinada por las investigaciones.

Hallan arma de fuego y 38 casquillos tras ataque armado en SJL

Durante la inspección inicial, agentes policiales hallaron un arma de fuego con una cacerina abastecida. Además, en la vía pública se localizaron cerca de 38 casquillos de bala, mientras que el vehículo presentaba al menos 17 impactos de proyectil, según la evaluación preliminar realizada en la escena.

SJL, balacera

Cerca de 38 casquillos de bala fueron hallados en la escena crimen.

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