¡Atención! Corte de agua de hasta 11 horas en Lima del 26 al 27 de abril: horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Consulta las zonas afectadas para el corte de agua para este domingo 26 y lunes 27 de abril. | Foto: composición LR

Consulta las zonas afectadas para el corte de agua para este domingo 26 y lunes 27 de abril. | Foto: composición LR

El domingo 26 de abril y el lunes 27, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima hasta por 11 horas. Esta interrupción en el suministro forma parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio.

Los residentes de las zonas afectadas deberán tomar precauciones ante la falta de agua durante el tiempo que dure el corte. Cabe precisar que la afectación no será generalizada por distrito, sino focalizada en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios variarán según el sector intervenido. A continuación, te detallamos los sectores y horarios de interrupción.

TE RECOMENDAMOS ¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Distritos y horarios afectados el domingo, 26 de abril por Sedapal

El Agustino

Sector 77: A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nocheto, A.H. Señor de los Milagros, P.J. Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampliación Nocheto Mz A y B.

A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nocheto, A.H. Señor de los Milagros, P.J. Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampliación Nocheto Mz A y B. Horario: 1:00 p.m. - 11:50 p.m.

1:00 p.m. - 11:50 p.m. Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas y horarios de corte de agua para el lunes, 27 de abril

San Juan de Lurigancho

Sector 545:

Zonas afectadas: sector Villa Sol, sector Rinconada de Villa Sol, sector El Palomar

Horario: 9:00 a.m. - 10:00 p.m.

9:00 a.m. - 10:00 p.m. Motivo: Limpieza de reservorio

Sector 413

Zonas afectadas: A.H. Monitor Huáscar (Gpo. XIII), A.H. 10 de Febrero, A.F. Virgen del Carmen, Agrup. Siglo XXI, A.H. Nuevo San Salvador, A.H. Gran Mariscal Ramón Castilla, A.H. Unidad de los Pueblos sector 22 de Noviembre, Agrup. Familiar 25 de Diciembre, A.H. Bayóvar Ampliación sector José Sabogal, A.H. Tiwinza Ampliación, A.H. San Miguel de Mollopampa Ampliación F2 parcela A, A.F. Tierra Prometida, A.F. Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinza, A.H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla, A.H. Santa Cruz, A.H. Balcón de Bayóvar, A.H. Los Amautas, A.F. Lourdes Camones, A.H. Proyectos Especiales I sector La Fortaleza, P.J. Proyectos Especiales (sector Las Malvinas)