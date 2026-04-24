Karen Schwarz volvió a captar la atención pública tras compartir uno de los episodios más complejos de su vida sentimental junto a Ezio Oliva. Durante su participación en el programa 'La verdad a prueba', la exconductora expuso cómo una inesperada ruptura marcó el inicio de su relación, dejando una profunda huella emocional.

La también exreina de belleza relató que, pese a sus intentos por evitar enamorarse, el vínculo con el cantante se fortaleció rápidamente. Sin embargo, la historia dio un giro cuando el artista nacional decidió poner fin al romance al no haber superado completamente a una expareja, lo que desencadenó un periodo de intenso dolor.

Karen Schwarz confiesa que se separó de Ezio Oliva al inicio de su relación

Karen Schwarz explicó que el quiebre ocurrió en una etapa temprana, cuando ambos recién consolidaban su relación. “Yo no me quería enamorar y me enamoré… cuando me enamoro él decidió decirme no es el momento”, recordó con franqueza, evidenciando la vulnerabilidad que experimentó en ese momento.

La figura televisiva detalló que la separación estuvo motivada por recuerdos no resueltos de una relación anterior del cantante. Esta situación derivó en una etapa de sufrimiento personal que describió con crudeza: “Nos separamos, yo lloraba, no dormía en mi cama, me quedaba en el sillón, lloraba y lloraba”. Tras aproximadamente dos meses distanciados, ambos retomaron el contacto y decidieron darse una nueva oportunidad.

Durante ese proceso, la exconductora de 'Yo soy' optó por priorizar su bienestar emocional, tomando decisiones firmes como bloquear a Ezio Oliva y evitar lugares donde pudiera coincidir con él. “Fue duro… me dijo ‘no me odies’, y le respondí ‘no regreses’”, añadió, dejando en evidencia la intensidad del momento.

Karen Schwarz relata los episodios de ansiedad que padece Ezio Oliva

En la misma entrevista, Karen Schwarz abordó otro aspecto delicado de su vida actual: los episodios de ansiedad que enfrenta Ezio Oliva, especialmente desde que residen en España junto a sus dos hijas. La conductora confesó que ha sido un proceso complejo, ya que no tenía experiencia previa lidiando con este tipo de situaciones.

Según explicó, el cantante recibe tratamiento profesional, incluyendo terapia psicológica y apoyo psiquiátrico. Además, vinculó estos episodios a experiencias personales del artista, como la ausencia de su padre a temprana edad, lo que habría dejado secuelas emocionales profundas.

Entre los momentos más críticos, recordó un episodio ocurrido en diciembre, cuando tras finalizar un concierto, Ezio Oliva sufrió una crisis que lo llevó a salir corriendo del lugar. “Yo salí tras de él”, relató. También mencionó un incidente en Perú en el que el cantante abandonó su vivienda descalzo, requiriendo la intervención de bomberos.