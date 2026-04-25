¡Atención! Inició jornada de vacunación del Minsa: campaña se extenderá hasta el 3 de mayo

El Ministerio de Salud informó que la campaña busca proteger a la población contra diversas enfermedades | Foto: composición LR/Agencia Andina

El Ministerio de Salud informó que la campaña busca proteger a la población contra diversas enfermedades | Foto: composición LR/Agencia Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una nueva jornada nacional de inmunización que se desarrollará del 25 de abril al 3 de mayo en todo el Perú, como parte de la Semana de Vacunación en las Américas. La campaña, impulsada bajo el lema “Vacunación para todos”, busca ampliar la cobertura de protección en la población mediante la aplicación gratuita de dosis en establecimientos de salud y mediante brigadas autorizadas.

La estrategia contempla acciones en todas las regiones del país con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades infecciosas en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Para ello, el sector Salud activó una intervención nacional orientada a facilitar el acceso a vacunas del esquema regular y reforzar la importancia de mantener al día el carné de vacunación en cada etapa de vida.

TE RECOMENDAMOS ¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Minsa despliega más de 6 millones de dosis en todo el país para reforzar la inmunización

Para esta campaña, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) gestionó la distribución de 6.280.757 dosis que ya fueron destinadas a los distintos puntos de atención del territorio nacional. Este lote permitirá sostener la jornada de vacunación durante los próximos días con abastecimiento suficiente en hospitales, centros médicos y puestos de salud.

Entre las dosis distribuidas se encuentran vacunas destinadas a prevenir enfermedades como hepatitis B, polio, influenza, sarampión, neumococo, rotavirus, varicela, fiebre amarilla y virus del papiloma humano, además de otras incluidas en el esquema regular. Esta programación forma parte de la estrategia sanitaria que busca mantener protegida a la población frente a múltiples riesgos infecciosos prevenibles.

Brigadas y centros de salud intensifican vacunación gratuita en regiones durante campaña nacional

Como parte del despliegue logístico, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de dosis asignadas en el segundo trimestre con más de 1,2 millones de vacunas, seguida por regiones como Puno, Cusco, Arequipa, Loreto y Cajamarca. Esta distribución responde a criterios de cobertura y demanda en cada jurisdicción para asegurar la continuidad de la atención preventiva.

El Minsa informó que las brigadas de vacunación recorrerán distintos sectores con personal plenamente identificado, por lo que exhortó a la población a facilitar su labor y permitir el acceso a las viviendas. También pidió a madres, padres y cuidadores verificar las dosis pendientes de sus hijos y acudir al establecimiento de salud más cercano para completar oportunamente la protección.