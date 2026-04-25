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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 25 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo de Jhan Sandoval para el sábado 25 de abril de 2026. Conoce cómo influirán en el amor, la salud y finanzas de cada signo zodiacal.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 25 de abril.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 25 de abril. | Foto: composición LR
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Conoce qué podría ocurrir este sábado 25 de abril de 2026 en el amor, la salud y las finanzas con el horóscopo del día de Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para cada signo del zodiaco y prepárate para tomar mejores decisiones en el trabajo, las relaciones personales y el bienestar. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ya cuentan con sus proyecciones para encarar el día.

¿Qué dice el horóscopo del sábado 25 de abril?

  • Aries: No te sientes bien con haber acabado esa relación sentimental de manera tan radical. Buscarás a esa persona y expresarás con sinceridad tus sentimientos. Será un día de perdón y reconciliación.
  • Tauro: Te has comprometido con desarrollar algunas actividades laborales. Habrá mucho por hacer, pero te acompañará la fuerza y la energía para poder culminar. En el amor, esa persona regresa.
  • Géminis: Aunque pases buenos momentos con esa persona, el temor a sufrir te haría cambiar de parecer y emprender una retirada innecesaria. Sus intenciones son buenas, no pierdas la oportunidad.
  • Cáncer: Surge una pausa o una dificultad en esa actividad que pensaste estaba totalmente bajo tu control. No luches contra la corriente y adáptate a este proceso. Finalmente, todo saldrá a tu favor.
  • Leo: Te hacen una propuesta que no podrás ignorar. Está relacionada a lo que hace mucho deseabas realizar. Día de sorpresas y buenas noticias. En el amor, estás por conocer a una nueva persona.
  • Virgo: No puedes perder el control ni el dominio propio debido a los ataques de esa persona que desea afectar tu imagen frente a tu entorno. No caigas en ninguna provocación y trata de ignorarla. 
  • Libra: Esa persona que tiende a la manipulación y que ha dañado tus emociones con su comportamiento volverá a buscarte con una actitud distinta. Marca distancia y no caigas en sus maquinaciones.
  • Escorpio: La persona que te interesa evadirá tus preguntas tratando de seducirte o mostrándose muy afectuosa. No cedas a ninguna de sus encantos y exígele aclaraciones. Necesitas poner límites.
  • Sagitario: En una reunión con los más cercanos conversarás con una persona que sabrá escuchar ese problema que te aqueja. Se comprometerá a darte la mano en todo lo que necesites. Día de cambios.
  • Capricornio: Un familiar que necesita tu apoyo económico, prometerá una devolución inmediata de lo solicitado, pero sus posibilidades son limitadas y en el tiempo no cumplirá. Toma tus precauciones.
  • Acuario: No pierdas la cabeza ni permitas que ninguna pasión tome el control de ti. Esa persona en la que tanto piensas no ha madurado y vincularte con ella podría traerte tristezas. Sé muy reflexivo.
  • Piscis: Ese dinero que tanto esperabas no ha llegado. Es el momento de solicitar apoyo entre amigos o familiares. Habrá quien te brinde apoyo. En el amor, confía. Esta vez las cosas son distintas.
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