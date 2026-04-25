➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 25 de abril, según Jhan Sandoval

Conoce qué podría ocurrir este sábado 25 de abril de 2026 en el amor, la salud y las finanzas con el horóscopo del día de Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para cada signo del zodiaco y prepárate para tomar mejores decisiones en el trabajo, las relaciones personales y el bienestar. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ya cuentan con sus proyecciones para encarar el día.

¿Qué dice el horóscopo del sábado 25 de abril?

Aries: No te sientes bien con haber acabado esa relación sentimental de manera tan radical. Buscarás a esa persona y expresarás con sinceridad tus sentimientos. Será un día de perdón y reconciliación.