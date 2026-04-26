Precio del dólar hoy, domingo 26 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,490 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 26 de abril?
BBVA
- Compra: S/3,411
- Venta: S/3,571
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,410
- Venta: S/3,540