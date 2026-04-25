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Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Los dirigidos por Zé Ricardo visitan a uno de los equipos revelación del Torneo Apertura de la Liga 1. Sigue la transmisión del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por internet.

Sporting Cristal se ubica en la novena posición del Torneo Apertura. Foto: composición LR
Sporting Cristal se ubica en la novena posición del Torneo Apertura. Foto: composición LR
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VER Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY | Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Juan Maldonado Gamarra por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los rimenses prácticamente se despidieron de la lucha por el certamen tras caer goleados frente a Atlético Grau. Por su parte, el equipo de Claudio Biaggio espera obtener un triunfo de local que le permita meterse entre los primeros lugares.

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Horario del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

En suelo peruano, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por internet gratis?

Si deseas ver partido entre rimenses y cajamarquinos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

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Pronóstico Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Sporting Cristal, que jugará de visita en la ciudad de Cutervo.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2.08), empate (3.45), gana Comerciantes Unidos (3.25)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2.15), empate (3.40), gana Comerciantes Unidos (3.30)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2.10), empate (3.30), gana Comerciantes Unidos (3.25)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2.10), empate (3.44), gana Comerciantes Unidos (3.26)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2.13), empate (3.30), gana Comerciantes Unidos (3.36)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2.16), empate (3.50), gana Comerciantes Unidos (3.33).

Tabla de posiciones de la Liga 1

El elenco bajopontino se ubica en el puesto 9 con muy pocas chances de ganar la primera competición del año.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas1191129
2.Alianza Lima1181626
3.Cienciano1171022
4.Universitario116721
5Melgar115317
6.Comerciantes Unidos114116
7.Cusco FC115-516
8.UTC114015
9.Sporting Cristal114114
10.Juan Pablo II114-914
11.CD Moquegua114-513
12.Sport Huancayo113312
13.Alianza Atlético112-111
14.Sport Boys113-511
15.ADT112-410
16.Atlético Grau112-410
17.Deportivo Garcilaso112-510
18.FC Cajamarca111-86
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