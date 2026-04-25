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ONPE desmiente a López Aliaga: Mesas de la serie 900 001 son para centros poblados y existen desde 2005

El organismo electoral precisó que las mesas con número de identificación a partir del 900001 corresponden a comunidades rurales alejadas y son auditables a través de su portal oficial.

ONPE aclara denuncias por irregularidades en mesas que van del 900001 al 904703.
ONPE aclara denuncias por irregularidades en mesas que van del 900001 al 904703. | Composición/LR
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció oficialmente para desmentir las recientes acusaciones de presuntas irregularidades en el proceso electoral. La controversia surgió luego de que Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, solicitara la anulación de aproximadamente 4.500 actas de la serie 900 000. Según el exalcalde de Lima, la aparición de estos registros sería un indicio de fraude electoral.

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En su mensaje, López Aliaga calificó a estas 4.703 mesas como 'mesas escondidas' puestas en los lugares más lejanos del país, 'sin policías, sin cámaras y sin nadie que cuide que el conteo sea honesto'. Según su denuncia, en estos lugares ocurrió algo irregular: 'Las mesas van en orden hasta la 88064. Pero de pronto, los números saltan de golpe hasta el 900001'. Además, sostuvo que se encontraron firmas inventadas y que los votos se metieron al sistema 'durante las madrugadas de toda una semana'.

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Sin embargo, la ONPE explicó que las mesas que empiezan con el número 900 001 no son un invento reciente ni irregular. Estos números se usan exclusivamente para identificar a las mesas de sufragio en los centros poblados, comunidades que están muy lejos de las capitales distritales.

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Este sistema funciona en el Perú desde el año 2005 para evitar que los ciudadanos rurales tengan que viajar durante días para votar, garantizando así su derecho a la participación ciudadana mediante una logística probada.

Para desmentir que sean mesas nuevas, la institución presentó registros que muestran que ya en las Elecciones Generales del 2006 se atendieron 99 centros poblados con este mecanismo.

En ese año se instalaron 449 mesas bajo esta modalidad en 17 departamentos, incluyendo Lima, Huancavelica y Junín. Por ello, los códigos del 900 001 al 904 703 no fueron creados recientemente para este proceso electoral.

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Sobre la acusación de que los votos se metieron al sistema 'a escondidas', la ONPE aclaró que el retraso en el procesamiento se debe a que estas mesas al estar en lugares remotos, el material electoral físico tarda más tiempo en llegar a las oficinas de cómputo para ser escaneado.

En cuanto a las firmas y la transparencia, el organismo recordó que cualquier persona puede revisar las actas digitalizadas en su portal de resultados. En la web se pueden comparar las actas físicas con las fotos del documento real para que ciudadanos y personeros verifiquen la coincidencia de firmas y votos.

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