➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de abril, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 26 de abril? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del domingo 26 de abril?
- Aries: Luego de haber terminado con esa persona llegan las dudas y el no saber si actuaste de la manera correcta. La culpa y la nostalgia te conducirán a buscarla y a disculparte. Habrá reconciliación.
- Tauro: Esa pelea sin fundamentos te ha alejado de la persona que quieres. Ambas partes evitarán comunicarse por orgullo, pero no permitas esta situación. Asume parte del error y aclara este conflicto.
- Géminis: Por más que tus razonamientos son inteligentes no te conviene decir lo que piensas tan directamente a esa persona que le cuesta asumir sus errores. Cuida tus palabras y sabrás llegar a ella.
- Cáncer: Saldrás de ese estado de inercia que había puesto en pausa tantas actividades que necesitas avanzar. Hoy vuelves a tener el control de todo y avanzarás. Es posible un paseo o viaje corto.
- Leo: Ahora tendrás tiempo para pensar y verás que has excedido en gastos. No puedes desbordarte sin control, mucho más cuando tienes compromisos tan importantes por cumplir. Ordénate.
- Virgo: Tendrás una reunión familiar y es posible que inviertas tiempo y dinero para contar con lo necesario y así todos pasen un excelente momento. Los consejos de una mujer te harán reflexionar.
- Libra: Llega un dinero a tus manos y podrás saldar todos los pendientes que te mantenían preocupado. En el amor, esa persona que se distanció cambiará de parecer y volverá. Establece condiciones.
- Escorpio: Necesitas mayores ingresos y pensarás en iniciar una actividad que te permita conseguir más dinero. No te vincules en nada nuevo si no estás totalmente seguro. Evita arrepentimientos.
- Sagitario: Tomas distancia de una persona que suele ser dura, fría y muy crítica en sus juicios. Limpiar tu entorno de amistades que no te valoran te ayudará a vivir con mayor bienestar emocional.
- Capricornio: Tendrás el deseo de conciliar y retomar lazos con ese familiar con el que habías discutido. Tus disculpas serán sinceras y será evidente en tus palabras y tono de voz. Día de reconciliación.
- Acuario: Se han resuelto muchos de los problemas familiares que te preocupaban. Volverá la calma necesaria que te permitirá atender otro tipo de asuntos que habías descuidado. Recuperas el orden.
- Piscis: En una reunión con personas queridas una amistad se acercará a ti para hablar de un tema que sueles ignorar. Sus palabras son sinceras y te ayudarán a tomar conciencia. Luego se lo agradecerás.