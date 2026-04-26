➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de abril, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 26 de abril? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del domingo 26 de abril?

Aries: Luego de haber terminado con esa persona llegan las dudas y el no saber si actuaste de la manera correcta. La culpa y la nostalgia te conducirán a buscarla y a disculparte. Habrá reconciliación.