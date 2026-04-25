Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura
Los Chankas se mantienen como únicos líderes del Torneo Apertura tras ganar su último triunfo. Alianza Lima irá por una victoria en Trujillo para igualar en puntaje al equipo andahuaylino.
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Este fin de semana se juega una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Los Chankas recuperaron el liderato de la tabla y ahora buscarán mantenerse en lo más alto cuando visiten a ADT en Tarma. Por su parte, Alianza Lima también tendrá que viajar para enfrentar a Atlético Grau en Trujillo. El tricampeón, Universitario, mantiene las esperanzas de seguir escalando posiciones y para eso deberá vencer a Alianza Atlético.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Los Chankas se ubican como el único líder de la tabla, luego de vencer a Cienciano en la jornada pendiente por el Torneo Apertura.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Los Chankas
|11
|9
|11
|29
|2.
|Alianza Lima
|11
|8
|16
|26
|3.
|Cienciano
|11
|7
|10
|22
|4.
|Universitario
|11
|6
|7
|21
|5
|Melgar
|11
|5
|3
|17
|6.
|Comerciantes Unidos
|11
|4
|1
|16
|7.
|Cusco FC
|11
|5
|-5
|16
|8.
|UTC
|11
|4
|0
|15
|9.
|Sporting Cristal
|11
|4
|1
|14
|10.
|Juan Pablo II
|11
|4
|-9
|14
|11.
|CD Moquegua
|11
|4
|-5
|13
|12.
|Sport Huancayo
|11
|3
|3
|12
|13.
|Alianza Atlético
|11
|2
|-1
|11
|14.
|Sport Boys
|11
|3
|-5
|11
|15.
|ADT
|11
|2
|-4
|10
|16.
|Atlético Grau
|11
|2
|-4
|10
|17.
|Deportivo Garcilaso
|11
|2
|-5
|10
|18.
|FC Cajamarca
|11
|1
|-8
|6
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 12 del Torneo Apertura
Así se juega la jornada 12 del campeonato peruano. Este sábado, Moquegua y FC Cajamarca darán inicio a la fecha. Sporting Cristal viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. El domingo, Alianza Lima visita a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibe a Alianza Atlético en el Monumental. El día lunes, uno de los líderes, Los Chankas, se verá las caras ante ADT en Tarma.
Sábado 25 de abril
- Moquegua vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.30 p. m.
- Sport Boys vs Juan Pablo II | 7.00 p. m.
Domingo 26 de abril
- UTC vs Cienciano | Hora: 11.00 a. m.
- Cusco vs Sport Huancayo | 1.15 p. m.
- Grau vs Alianza Lima | 3.30 p. m.
- Universitario vs Alianza Atlético | 6.00 p. m.
Lunes 27 de abril
- ADT vs Los Chankas | 3.00 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Melgar | 7.00 p. m.
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.
Tabla de goleadores de la Liga 1 2026
El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.
|Jugador
|Club
|Goles
|Carlos Garcés
|Cienciano
|9
|Hernán Barcos
|FC Cajamarca
|7
|Alex Valera
|Universitario
|7
|Facundo Callejo
|Cusco
|7
|Alejandro Hohberg
|Cienciano
|6