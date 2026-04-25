HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura

Los Chankas se mantienen como únicos líderes del Torneo Apertura tras ganar su último triunfo. Alianza Lima irá por una victoria en Trujillo para igualar en puntaje al equipo andahuaylino.

Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Compartir

Este fin de semana se juega una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Los Chankas recuperaron el liderato de la tabla y ahora buscarán mantenerse en lo más alto cuando visiten a ADT en Tarma. Por su parte, Alianza Lima también tendrá que viajar para enfrentar a Atlético Grau en Trujillo. El tricampeón, Universitario, mantiene las esperanzas de seguir escalando posiciones y para eso deberá vencer a Alianza Atlético.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas se ubican como el único líder de la tabla, luego de vencer a Cienciano en la jornada pendiente por el Torneo Apertura.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas1191129
2.Alianza Lima1181626
3.Cienciano1171022
4.Universitario116721
5Melgar115317
6.Comerciantes Unidos114116
7.Cusco FC115-516
8.UTC114015
9.Sporting Cristal114114
10.Juan Pablo II114-914
11.CD Moquegua114-513
12.Sport Huancayo113312
13.Alianza Atlético112-111
14.Sport Boys113-511
15.ADT112-410
16.Atlético Grau112-410
17.Deportivo Garcilaso112-510
18.FC Cajamarca111-86

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 12 del Torneo Apertura

Así se juega la jornada 12 del campeonato peruano. Este sábado, Moquegua y FC Cajamarca darán inicio a la fecha. Sporting Cristal viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. El domingo, Alianza Lima visita a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibe a Alianza Atlético en el Monumental. El día lunes, uno de los líderes, Los Chankas, se verá las caras ante ADT en Tarma.

Sábado 25 de abril

  • Moquegua vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.30 p. m.
  • Sport Boys vs Juan Pablo II | 7.00 p. m.

Domingo 26 de abril

  • UTC vs Cienciano | Hora: 11.00 a. m.
  • Cusco vs Sport Huancayo | 1.15 p. m.
  • Grau vs Alianza Lima | 3.30 p. m.
  • Universitario vs Alianza Atlético | 6.00 p. m.

Lunes 27 de abril

  • ADT vs Los Chankas | 3.00 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Melgar | 7.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Carlos GarcésCienciano9
Hernán BarcosFC Cajamarca7
Alex ValeraUniversitario7
Facundo CallejoCusco7
Alejandro HohbergCienciano6
Notas relacionadas
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de hoy con los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de hoy con los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

LEER MÁS
Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

LEER MÁS
Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

LEER MÁS
Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025