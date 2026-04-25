Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 12 del Torneo Apertura

Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Los Chankas, Alianza Lima y Cienciano jugarán de visita, mientras que Universitario será local en la fecha 12 del Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Este fin de semana se juega una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Los Chankas recuperaron el liderato de la tabla y ahora buscarán mantenerse en lo más alto cuando visiten a ADT en Tarma. Por su parte, Alianza Lima también tendrá que viajar para enfrentar a Atlético Grau en Trujillo. El tricampeón, Universitario, mantiene las esperanzas de seguir escalando posiciones y para eso deberá vencer a Alianza Atlético.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas se ubican como el único líder de la tabla, luego de vencer a Cienciano en la jornada pendiente por el Torneo Apertura.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 11 9 11 29 2. Alianza Lima 11 8 16 26 3. Cienciano 11 7 10 22 4. Universitario 11 6 7 21 5 Melgar 11 5 3 17 6. Comerciantes Unidos 11 4 1 16 7. Cusco FC 11 5 -5 16 8. UTC 11 4 0 15 9. Sporting Cristal 11 4 1 14 10. Juan Pablo II 11 4 -9 14 11. CD Moquegua 11 4 -5 13 12. Sport Huancayo 11 3 3 12 13. Alianza Atlético 11 2 -1 11 14. Sport Boys 11 3 -5 11 15. ADT 11 2 -4 10 16. Atlético Grau 11 2 -4 10 17. Deportivo Garcilaso 11 2 -5 10 18. FC Cajamarca 11 1 -8 6

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 12 del Torneo Apertura

Así se juega la jornada 12 del campeonato peruano. Este sábado, Moquegua y FC Cajamarca darán inicio a la fecha. Sporting Cristal viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos. El domingo, Alianza Lima visita a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibe a Alianza Atlético en el Monumental. El día lunes, uno de los líderes, Los Chankas, se verá las caras ante ADT en Tarma.

Sábado 25 de abril

Moquegua vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.30 p. m.

Sport Boys vs Juan Pablo II | 7.00 p. m.

Domingo 26 de abril

UTC vs Cienciano | Hora: 11.00 a. m.

Cusco vs Sport Huancayo | 1.15 p. m.

Grau vs Alianza Lima | 3.30 p. m.

Universitario vs Alianza Atlético | 6.00 p. m.

Lunes 27 de abril

ADT vs Los Chankas | 3.00 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Melgar | 7.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.