Jóvenes incentivan el interés por la ciencia y la tecnología en niños de zonas vulnerables

“Si no compartes el conocimiento, no sirve para nada”, es una de las premisas que imparte el físico teórico Michio Kaku. Con este pensamiento, Guadalupe Paucar y Noelia Majerhua, dos jóvenes egresadas del Instituto de Educación Superior Tecsup, deciden compartir sus conocimiento con niños de diferentes asentamientos humanos y, además, brindan clases de manera lúdica. Así demuestran que la ciencia y la tecnología no tienen por qué ser aburridas.

Noelia y Guadalupe desde pequeñas vivieron con estrechez económica y, por ello, saben lo difícil que es estudiar con limitados recursos. Incluso, Noelia recuerda que su madre siempre la instó a dejar una huella en su comunidad. Una muestra de ello es el trabajo con los niños de zonas vulnerables que realiza.

Las egresadas de Procesos Químicos y Metalúrgicos explican que con paciencia y buen humor han logrado llegar a niños de 6 a 12 años, quienes esperan entusiasmados por una nueva sesión de experimentos y talleres.

¿Cómo nació la idea de enseñar ciencia y tecnología a niños de limitados recursos?

Noelia comenta que en el asentamiento humano donde reside, Hatary Llacta en El Agustino, hay un sector importante de niños que no reciben educación de calidad. Muchos de ellos tocaban su puerta para pedirle ayuda con cursos un tanto difíciles.

“El problema era cómo captar su atención y me di cuenta de que mediante experimentos interactivos podíamos hacerlos comprender ciertos conceptos relacionados a matemáticas y ciencias que son los cursos más pesados en los colegios”, afirma.

Por su parte, Guadalupe señala que son conscientes de que “hay otras organizaciones que también brindan apoyo”. "Pero esto ocurre en zonas céntricas como Miraflores o el Centro de Lima. Estos pequeños no llegan a esos lugares y decidimos ir hacia ellos”, agrega.

Ciencia en tu Comunidad se creó con el propósito de estimular el interés por las ciencias y tecnología en niños de zonas vulnerables. Foto: Guadalupe Paucar

En diciembre del 2019, las jóvenes crean la organización juvenil Ciencia en tu Comunidad con el propósito de estimular el interés por la química, biología, física, matemática y tecnología en niños de zonas alejadas del centro de la capital.

“Nosotros comenzamos con el ideal de compartir el conocimiento que hemos adquirido en la carrera y que los niños entiendan que la ciencia no es tan difícil, sino que se debe explicar de manera sencilla dependiendo de su edad”, manifiesta Guadalupe.

“Para el trabajo, utilizamos materiales reciclables o caseros y, con estos, empezamos a realizar experimentos en el local comunal de El Agustino”, agrega Noelia. Actualmente, acompañados por 25 voluntarios que son estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas, logran captar la atención de 200 niños y niñas de Villa El Salvador, Carabayllo, San Luis, Callao y Ate. Además, gracias a instituciones aliadas, llegan hasta Trujillo y pronto estarán en Cusco y Puno.

¿Cómo logran captar la atención de los niños a través del sistema virtual?

“Antes de que inicie la pandemia, todo un equipo multidisciplinario, conformado por estudiantes de San Marcos y Cayetano Heredia, asistíamos a los asentamientos humanos donde anunciábamos los eventos. Ahora nos hemos visto obligados a realizarlos de forma virtual”, narra Guadalupe.

Por otro lado, Noelia afirma que fue un gran reto transformar la etapa presencial a la virtual: “Hicimos alianzas con la Municipalidad de Lima a través de Territorio Steam Lima Educación, el cual nos ayudó a visibilizar el proyecto y contactar con niños que tenían la posibilidad de conectarse a la plataforma Zoom”.

Ambas jóvenes remarcan que utilizan metodologías lúdicas para explicar las materias. La sesión inicia con preguntas sobre temas habituales como la contaminación y brindan una pequeña teoría al respecto. Luego hacen demostraciones experimentales y aplican juegos tipo cuestionario a través de las plataformas Kahoot y Quizizz en las que los niños demuestran todo lo aprendido durante la sesión.

Los jóvenes de Ciencia en tu Comunidad asistían a los asentamientos humanos, pero con la pandemia dan clases de forma virtual. Foto: Guadalupe Paucar

Apoyo a maestros y estudiantes universitarios

Paucar manifiesta que la asociación juvenil Ciencia en tu Comunidad trabaja en otras dos áreas didácticas. Según expone, han implementado una especialidad en la que apoyan gratuitamente a estudiantes universitarios y técnicos con cursos de metodologías de investigación para que desarrollen sus proyectos de tesis.

Asimismo, ayudan con plataformas tecnológicas, cursos y herramientas digitales a docentes de primaria y secundaria de colegios públicos y privados para que realicen sus clases de manera más dinámica y generar el interés del alumnado.

Ciencia en tu Comunidad también apoya a docentes y universitarios con diversas actividades. Foto: Noelia Majerhua

"Hace semanas hicimos un curso donde se conectaron docentes de Lima, provincias y de Latinoamérica. Esto nos tiene muy contentas porque es un gran paso para la internacionalización”, cuenta Guadalupe, quien es beneficiaria de Beca 18.

Hasta el momento, han apoyado a más de 300 jóvenes de Lima y el extranjero, y a 400 docentes. Además, en noviembre próximo, participarán en Perú con Ciencia, un evento organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) en el que dictarán un taller sobre química, biología y tecnología con relación a la COVID-19.

Proyecto sobre el uso del almidón de oca para la creación de plásticos biodegradables

Guadalupe y Noelia mencionan que siempre trabajan en proyectos integradores y el plan de la oca es uno de ellos. Este inicia cuando cursaban el cuarto ciclo y realizaban su proyecto de tesis. Junto a otros compañeros de Tecsup, desarrollan una investigación sobre este tubérculo, cuyo almidón podría aprovecharse para la creación de plásticos biodegradables hechos en el Perú.

“Los tubérculos andinos en el país son muy variados. Hay investigaciones de la papa, pero nosotros quisimos buscar una nueva materia prima que sería, en este caso, la oca (Oxalis tuberosa) a la que le extraemos el almidón modificado (mediante diferentes técnicas físicas y químicas) y damos un uso en la industria alimentaria o como material biodegradable”, explica la joven.

Junto a otros compañeros, Guadalupe está investigando sobre la oca para la creación de bolsas biodegradables. Foto: Guadalupe Paucar

Así, antes de la pandemia, inician el proceso de caracterización mediante pruebas mecánicas en las que pudieran demostrar que el bioplástico obtenido tiene las características similares a uno convencional para que pueda ser comercializado.

Paucar señala que han hecho estudios para aprovechar este producto andino y crear las bolsas biodegradables, ya que espera que en el Perú las empresas se adapten a usar estos materiales ante la nueva Ley de plásticos de un solo uso.

“Por el momento hemos sacado un film, una pequeña lámina, más no hemos hecho la bolsa porque se necesita otros procesos y maquinaria. Nos hemos quedado en etapas finales porque con la pandemia no podíamos ir presencialmente a los laboratorios. Pero, en ese transcurso, hemos investigando y mejorado este film para que tenga propiedades adicionales a una bolsa que se encuentra en el mercado", agregan las emprendedoras.

Otro tubérculo en investigación es la arracacha, una planta de origen selvática que también es conocido como apio criollo. Las jóvenes pretenden hacer proyectos innovadores y biodegradables con otros tipos de materia prima.

Jóvenes ganan premio Protagonistas del Cambio de la UPC

Sobre el tema, Guadalupe comenta que en agosto pasado se llevaron una gran sorpresa al conocer que habían resultado ganadoras del premio Protagonistas del Cambio, un evento organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) durante 10 años consecutivos.

Integrantes de Ciencia en tu Comunidad. Foto: Noelia Majerhua

Finalmente, las entusiastas egresadas de Procesos Químicos y Metalúrgicos esperan que más instituciones se sumen a su proyecto de ayuda en asentamientos humanos. Hasta el momento, han establecido alianzas con la Municipalidad de Lima y organizaciones como Educate For Peru, Women Can Do, Sci Lab, Festilab, I - Learning y VESR, con los que realizan actividades y talleres a través de las redes sociales.

Guadalupe Paucar y Noelia Majerhua son dos jóvenes que decidieron postular a Beca 18 y Crédito 18 del Pronabec en busca de una oportunidad de estudios debido que no contaban con los recursos económicos para costear su educación superior. Debido a esto, instan a los jóvenes a ser perseverantes y, sobre todo, elegir una carrera que los satisfaga y con la que puedan aportar un granito de arena por el desarrollo del país.

