Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030
El embajador Bernie Navarro calificó la adquisición de los aviones caza como "un día muy positivo para la relación bilateral" entre Perú y Estados Unidos.
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El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, se pronunció en medio de los cuestionamientos de la compra de los aviones F-16 en el Gobierno de José María Balcázar. Durante una entrevista para Canal N, Navarro consideró que "es un dia muy positivo para la relación bilateral" de los países luego de la polémica adjudicación del contrato.
En esa misma línea, el funcionario americano afirmó que el pago por los aviones caza ya fue realizado a la compañía Lockheed Martin. Precisamente por este tema y las declaraciones de Balcázar los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores renunciaron esta mañana.