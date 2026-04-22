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Sociedad

PNP lanza bombas lacrimógenas a estudiantes de la UNSAAC durante marcha por el medio pasaje en Cusco

Los manifestantes, que bloquearon parte de la avenida de La Cultura, denunciaron el uso excesivo de fuerza por parte de la Policía Nacional. La movilización, parte de una jornada nacional, exige la intervención del Gobierno para fiscalizar el servicio de transporte.

PNP lanza bombas lacrimógenas a estudiantes de la UNSAAC durante marcha por el medio pasaje en Cusco
PNP lanza bombas lacrimógenas a estudiantes de la UNSAAC durante marcha por el medio pasaje en Cusco | composición LR

Un violento enfrentamiento se registró la tarde de este miércoles 22 de abril en los exteriores de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), donde estudiantes protagonizan un plantón en rechazo al alza de pasajes y al incumplimiento del medio pasaje por parte del transporte público.

La protesta, que forma parte de una movilización estudiantil más amplia a nivel nacional, se desarrolla en el frontis de la casa de estudios y en tramos de la avenida de La Cultura, una de las principales vías de la ciudad, la cual permanece parcialmente bloqueada.

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Uso excesivo de la fuerza en protesta estudiantil

De acuerdo con reportes en vivo, medios locales y testimonios difundidos en redes sociales, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, generando momentos de tensión y caos en la zona. Algunos estudiantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante lo que califican como una protesta pacífica.

Asimismo, mientras el Ministerio Público informó preliminarmente que no se han registrado detenidos, universitarios aseguran que al menos dos o tres compañeros —identificados como estudiantes de la facultad de Agronomía— habrían sido detenidos durante la intervención policial.

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Los manifestantes exigen no solo el respeto al medio pasaje, sino también el cese de presuntos abusos por parte de transportistas, a quienes acusan de maltratos constantes y cobros indebidos. Incluso, en medio de la protesta, un grupo de estudiantes intentó ingresar una unidad de transporte público al campus universitario como medida de presión.

A través de sus redes sociales, la congresista Ruth Luque se pronunció sobre los hechos y respaldó la movilización estudiantil. Señaló que el medio pasaje es un beneficio que impacta directamente en la economía de los jóvenes. Asimismo, remarcó que la protesta es legítima y debe ser respetada, advirtiendo que no debe ser criminalizada. En esa línea, expresó su respaldo.

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Reclamo que se replica a nivel nacional: marcha este 22 de abril

La movilización en Cusco se enmarca en una jornada de protesta estudiantil convocada en diversas regiones del país bajo la consigna del respeto al medio pasaje. Los universitarios advierten que el incremento de tarifas —que en algunos casos alcanza S/1.20— limita su acceso a la educación. En ese sentido, demandan la intervención de las autoridades locales y del Gobierno central para fiscalizar el servicio de transporte urbano y garantizar el cumplimiento de los beneficios establecidos para estudiantes.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallado por parte de la PNP sobre el uso de agentes lacrimógenos ni sobre posibles personas heridas. La situación en los alrededores de la UNSAAC continúa siendo tensa, con presencia policial reforzada y estudiantes que no descartan escalar sus medidas de protesta en las próximas horas.

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