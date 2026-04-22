Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Amadeo Flores Carcagno fue oficializado como nuevo Ministro de Defensa | Foto: captura de pantalla. | TV Perú

Amadeo Flores Carcagno fue oficializado como nuevo Ministro de Defensa | Foto: captura de pantalla. | TV Perú

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Javier Flores tras la salida de Carlos Díaz por controversia en la compra de aviones F-16 Block 70. En medio de este escenario, el abogado Flores Carcagno asumió la cartera de Defensa en la tarde del este 22 de abril en Palacio deGobierno. El ministro recientemente nombrado, tiene experiencia trabajando para el Estado al haberse desempeñado altos cargos en diversas entidades.

¿Quién es el nuevo ministro de Defensa?

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