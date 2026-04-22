Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones
Tras la salida de Carlos Díaz por cuestionamientos en la compra de aviones estadounidenses, asume como nuevo titular de Defensa el abogado Amadeo Flores.
- Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato
- Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"
El presidente José María Balcázar tomó juramento a Javier Flores tras la salida de Carlos Díaz por controversia en la compra de aviones F-16 Block 70. En medio de este escenario, el abogado Flores Carcagno asumió la cartera de Defensa en la tarde del este 22 de abril en Palacio deGobierno. El ministro recientemente nombrado, tiene experiencia trabajando para el Estado al haberse desempeñado altos cargos en diversas entidades.
¿Quién es el nuevo ministro de Defensa?
Nota en desarrollo