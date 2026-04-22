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Ni Perú ni Panamá: el único país de América Latina en top 10 de producción y consumo de arroz en el mundo, detrás de China

Esta nación latinoamericana superó los 7 millones de toneladas anuales y logró desplazar a Pekín en la exportación de arroz.

Este país de América Latina consolida su relevancia en el mercado internacional de arroz mediante una gran capacidad agrícola que garantiza el suministro doméstico y las exportaciones.
Este país de América Latina consolida su relevancia en el mercado internacional de arroz mediante una gran capacidad agrícola que garantiza el suministro doméstico y las exportaciones. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Según el informe Global Rice Consumption Trends, cerca de 3.500 millones de personas dependen del arroz para cubrir una parte significativa de sus necesidades calóricas, especialmente en Asia, donde países como China e India dominan el consumo mundial. Esta gramínea constituye la base nutricional del continente debido a su relevancia cultural y al liderazgo chino, cuya demanda superó las 192 millones de toneladas anuales.

América Latina mantiene este alimento como pilar esencial de su dieta diaria, aunque la mayoría de sus países quedan fuera del ranking global. Pese a que Perú y Panamá destacan por su producción interna, solo un integrante de la región logra entrar al exclusivo grupo de los diez principales consumidores internacionales. Esa disparidad resalta frente a las cifras asiáticas, donde el mercado hidrocarburífero y agrícola se ajusta a una compra masiva sin precedentes históricos.

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¿Cuál es el único país de América Latina en el top 10 de producción y consumo de arroz en el mundo?

Brasil destaca como la única nación de la región dentro de los diez mayores consumidores mundiales, según el reporte Global Rice Consumption Trends. Con una cifra que supera los 7 millones de toneladas, el gigante suramericano ocupa la décima posición mundial, gracias a una tradición culinaria donde este grano es un componente esencial de nuestra dieta diaria, de acuerdo con el IBGE. Su demanda interna supera ampliamente los registros de vecinos como Perú o Colombia.

Brasil es el país latinoamericano que más consume arroz en 2026. Foto: World Population Review

Brasil es el país latinoamericano que más consume arroz en 2026. Foto: World Population Review

La potencia latina consolida su relevancia en el mercado internacional mediante una gran capacidad agrícola que garantiza el suministro doméstico y las exportaciones. Esa autosuficiencia afianza su estatus de actor clave en el comercio transcontinental. Los datos ubican al territorio brasileño justo detrás de hegemonías como China, lo cual valida su fortaleza dentro del listado de principales productores y usuarios finales del insumo básico.

Top 10 de consumo de arroz:

  • China – 192,8 millones de toneladas
  • India – 140,3 millones de toneladas
  • Indonesia – 51,8 millones de toneladas
  • Bangladesh – 42,2 millones de toneladas
  • Filipinas – 22,5 millones de toneladas
  • Vietnam – 22,4 millones de toneladas
  • Myanmar – 15,1 millones de toneladas
  • Tailandia – 12,8 millones de toneladas
  • Japón – 9,1 millones de toneladas
  • Brasil – 7,1 millones de toneladas

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¿Cuál es la realidad del mercado de arroz en Perú y Panamá para 2026?

Los peruanos alcanzaron una producción nacional de 3,7 millones de toneladas de arroz, cifra que garantiza el abastecimiento interno pese a la demanda creciente y las crisis climáticas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Bajo la supervisión del MINAGRI, la nación conserva su relevancia regional sin igualar los volúmenes de potencias como Brasil.

Por su parte, los panameños consolidaron su liderazgo en Centroamérica con 9,6 millones de quintales y un excedente anual de 3,9 millones. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario destacó que el territorio ha demostrado que la autosuficiencia es posible, lo cual asegura la soberanía alimentaria sin depender de importaciones externas.

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¿Cuál es el país de América Latina que supera a China en exportación de arroz?

Brasil desplazó a China como el exportador dominante del cereal en la campaña 2024/2025 tras alcanzar un volumen histórico de 7,5 millones de toneladas. Según las proyecciones de la FAO, este país sudamericano consolidó su hegemonía en el mercado internacional frente a competidores tradicionales como India o Tailandia.

Top 10 de países exportadores de arroz en el mundo. Foto: Statista

Top 10 de países exportadores de arroz en el mundo. Foto: Statista

La Confederación Nacional de Agricultura (CNA) destaca que su plan para "mejorar la competitividad y expandir nuestra presencia en mercados clave ha dado frutos". Con este resultado, el territorio brasileño afianza su rol de actor crucial en la cadena arrocera global al superar los envíos de la potencia asiática.

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