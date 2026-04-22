Bancadas del Congreso plantean censurar a José María Balcázar por compra de aviones estadounidenses

Distintas bancadas del Congreso plantean censurar al presidente José María Balcázar por la compra de aviones estadounidenses, luego de que el Ejecutivo decidiera postergar la adquisición. La medida se da en medio de la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y del canciller Hugo de Zela, quienes expresaron su desacuerdo con la decisión del Gobierno.

El primero en pronunciarse, a través de sus redes sociales, fue el congresista Ilich López, de Acción Popular, quien anunció que impulsará la moción de censura contra el presidente. A través de sus redes sociales, señaló: “La seguridad nacional no se negocia”, y sostuvo que la defensa del territorio y la protección de los secretos de Estado deben estar por encima de cualquier cálculo geopolítico.

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López indicó que su decisión se sustenta en las facultades constitucionales del Congreso y en la defensa irrestricta de la Nación. Su pronunciamiento se dio horas después de que se conociera la paralización de la compra de los F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

El Ejecutivo, por su parte, ha señalado que la operación no ha sido cancelada, sino que será evaluada por el siguiente gobierno. El presidente José María Balcázar afirmó que no intervino en la negociación y negó haber brindado información falsa sobre el proceso.

Fernando Rospigliosi anunció que el Congreso dará trámite a moción de censura contra Balcázar

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular, confirmó que la moción presentada contra el mandatario seguirá el procedimiento establecido en el reglamento. Señaló que el Parlamento debe actuar conforme a sus competencias y sin excepciones.

Rospigliosi indicó que la iniciativa será evaluada una vez que se verifiquen las firmas necesarias. Precisó que, al encontrarse el Legislativo en periodo de funciones, no se requiere el número de adhesiones exigido durante el receso parlamentario, lo que facilita el trámite.

El titular del Legislativo también se refirió al contexto político tras la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Consideró que ambas salidas debilitan al gabinete en un momento sensible para el país y evidencian discrepancias internas en el Ejecutivo.

Además, afirmó que cuenta con información que indica que los compromisos financieros vinculados al sector defensa siguen en curso. Con ello, puso en duda una paralización total del proceso de adquisición de los aviones, como se ha señalado desde algunos sectores.

Alianza para el Progreso y Renovación Popular se suman a cuestionamientos

La bancada de Alianza para el Progreso elevó el tono contra el Gobierno tras la postergación de la compra de los aviones de combate. En un comunicado oficial, advirtió que la suspensión unilateral de un contrato del Estado compromete la relación con Estados Unidos, al que calificó como socio estratégico del Perú por más de 200 años.

El pronunciamiento también alertó sobre posibles consecuencias legales. APP señaló que la decisión podría abrir la puerta a demandas en tribunales internacionales y afectar la estabilidad de las relaciones comerciales. Además, remarcó que la modernización de la defensa aérea es una necesidad urgente, ya que la última adquisición de este tipo —los Mirage 2000— se realizó en 1984, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

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En esa línea, la bancada recordó que el proceso de compra de los F-16 no es reciente. Precisó que se inició en 2012, fue aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y cuenta con presupuesto asignado en las leyes de 2025 y 2026. Para APP, desconocer ese camino afecta la credibilidad del país y envía una señal de incumplimiento ante la comunidad internacional.

Desde Renovación Popular también surgieron cuestionamientos. (Aquí puedes meter una cita o postura específica si luego la consigues). La crítica gira en torno al impacto que tendría frenar la operación en la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y en la posición del Perú frente a otros países de la región.

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Por su parte, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, lanzó una crítica directa al presidente José María Balcázar. Afirmó que su actuación responde a presiones políticas y no a una visión de Estado. También advirtió que esta decisión pone en riesgo la seguridad nacional y deteriora las relaciones internacionales del Perú.

Cavero fue más allá en su cuestionamiento. Señaló que el país no puede permitirse más “irresponsabilidades” en un contexto de crisis política y sostuvo que el jefe de Estado no está actuando con la seriedad que exige el cargo. Sus declaraciones se suman a la presión desde distintas bancadas que buscan avanzar con la moción de censura contra el mandatario.