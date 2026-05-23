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Política

Roberto Sánchez tras declaraciones de Miguel Torres: "Así es la sedición, así es el golpismo"

Tras la confesión de Miguel Torres sobre una conspiración para sacar a Pedro Castillo, el candidato de JP afirmó que el único camino es recuperar el gobierno con democracia.

Roberto Sánchez calificó de "sedición" declaraciones de Miguel Torres sobre plan para vacar a Pedro Castillo.
Roberto Sánchez calificó de "sedición" declaraciones de Miguel Torres sobre plan para vacar a Pedro Castillo. | Composición/LR
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A su llegada a Lambayeque como parte de su campaña proselitista, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, rechazó el complot del fujimorismo para destituir al expresidente Pedro Castillo. “Se juntó la fiscalía, fuerzas políticas, el Congreso, medios de comunicación, para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo”.

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Tras la confesión de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, el líder de JP indicó que los ciudadanos del norte y de todo el país conocen que “el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia”.

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Durante su recorrido proselitista, el candidato aseguró que el orden del debate no es un inconveniente. Además, remarcó que tiene el respaldo de la ciudadanía del interior del país y afirmó que priorizará la lucha contra el autoritarismo del partido opositor.

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“Está a favor ese deseo profundo del Perú de justicia, de democracia, de desarrollo económico, de lucha contra la pobreza, de seguridad ciudadana. Esos son nuestros convencimientos y son tiempos de esperanza donde creemos que ese sentimiento va a derrotar todas las fuerzas oscuras, las fuerzas mafiosas y sobre todo a ese golpismo que hace unos días acaban de declarar a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Al ser consultado sobre el futuro del expresid ente Castillo, actualmente en prisión, el líder de JP lanzó una de sus promesas más firmes. Sánchez se comprometió a usar el perdón presidencial para darle la libertad apenas asuma el mando del país.

“Eso significa un proceso justo y la libertad del presidente Pedro Castillo desde las competencias de la gracia presidencial cuando logremos el gobierno. Ese es nuestro compromiso”, explicó.

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Sobre su propuesta económica, el candidato buscó la confianza de la gente y de los empresarios respecto al manejo de los negocios en el Perú. En esa línea, negó que vaya a quitar propiedades o empresas.

“Nosotros no vamos a estatizar nada, nosotros no tenemos políticas de expropiaciones; queremos expandir los beneficios... eso significa industrializar el país con justicia, sobre todo para los agricultores”, enfatizó.

El candidato también confirmó que en su equipo técnico lo acompañan el doctor José Domingo Pérez en temas de justicia y el economista Pedro Francke, antes de partir hacia la región de La Libertad.

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