Fujimorismo reconoce complot contra Pedro Castillo y Juntos por el Perú intenta moderarse

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Son semanas decisivas para las candidaturas de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). A menos de 20 días del balotaje, ambos políticos han emitido declaraciones que han marcado su agenda. Por el lado del fujimorismo, las afirmaciones de Miguel Ángel Torres —vicepresidente en la plancha de Fuerza Popular y figura clave de la cúpula naranja— sobre su papel en la salida del expresidente Pedro Castillo han sido interpretadas por distintos sectores como una confesión de intención golpista. En el caso de Sánchez, tanto su discurso como los llamados a incorporar nuevos nombres en su entorno técnico sugieren una moderación por parte del candidato.

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“Sacar al señor Castillo no fue sencillo (…) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya. El Perú ya no aguanta más. Lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible (…) porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención”, fueron las declaraciones de Miguel Ángel ‘Miki’ Torres en el programa 'Ahora y en La Hora'.

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La confesión del excongresista y virtual senador generó una avalancha de críticas contra Fuerza Popular. Usuarios en redes sociales consideraron que estas declaraciones evidencian una estrategia de sedición impulsada por la bancada fujimorista y otros grupos satélites en el Congreso contra el anterior gobierno.

Además, figuras contrarias al fujimorismo se pronunciaron contra lo dicho por Torres. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, fue una de ellas: “Claro. Ellos sí saben cómo hacer golpes de Estado y, de paso, instalar dictaduras”, escribió en X (antes Twitter). De igual manera, su compañera de bancada en el Senado y ex primera ministra del gobierno castillista, Mirtha Vásquez, cuestionó las declaraciones del dirigente fujimorista:

“Cuando confiesas sin desparpajo que operaste para tumbarte a un presidente electo, no estás haciendo política; estás admitiendo un complot contra la democracia. El fujimorismo y su ya clásica costumbre de dejar constancia de su ADN golpista cada vez que pierde una elección”, señaló.

Cabe recordar que Ahora Nación ha deslizado una posición favorable al candidato de Juntos por el Perú. El partido del casco aseguró que no llama “ni al cogobierno, ni al voto nulo, ni al fujimorismo”.

Sin embargo, las críticas no provinieron únicamente de sectores opuestos al fujimorismo. El analista político José Alejandro Godoy consideró que las declaraciones fortalecen la narrativa castillista a favor del cierre del Congreso: “Lo de Torres es grave porque, precisamente, la alusión a un complot por parte de la oposición ha sido la gran justificación castillista para el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. Es la primera gran metida de pata de la campaña de Fuerza Popular y una de las más graves”.

Reacción desde Juntos por el Perú

“A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿De dónde viene la vocación antidemocrática? Todo el Perú ya lo sabe”, respondió Roberto Sánchez al ser consultado por la prensa sobre las declaraciones de Torres.

Juntos por el Perú ha tenido como uno de los pilares de su campaña la reivindicación abierta del gobierno y la figura política de Pedro Castillo. Las apariciones del congresista con el sombrero chotano no han sido casuales: Sánchez mantiene como una de sus promesas de campaña el indulto presidencial al exmandatario, quien cumple condena en el penal de Barbadillo tras ser condenado por el delito de conspiración luego de su fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Ernesto Zunini, secretario de Juntos por el Perú y uno de los principales voceros de la agrupación, también criticó al candidato vicepresidencial del fujimorismo: “Es indignante ver cómo Miki Torres admite un complot contra Pedro Castillo; una prueba clara de cómo operan realmente quienes hoy dicen defender el orden y la democracia. Estas lamentables declaraciones del candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular demuestran, una vez más, su escasa vocación democrática”.

La declaración también fue utilizada por sectores adversos al fujimorismo para reforzar cuestionamientos sobre el comportamiento político de la agrupación naranja. Zunini continuó: “No sorprende la facilidad con la que el fujimorismo habla de sacar presidentes con ayuda de otros poderes del Estado; después de todo, las caídas de Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski son de su autoría”.

Fuerza Popular continúa con su estrategia de personeros

Tras la controversia política, la agrupación naranja mantiene sus movimientos en el terreno electoral. Luego del anuncio de Luis Dyer como jefe de personeros y de la presentación de figuras del espectáculo y el deporte para impulsar la convocatoria de representantes de mesa para la segunda vuelta, Martha Chávez —excongresista fujimorista y virtual senadora— consideró necesaria la meta de alcanzar 100.000 personeros para estos comicios.

“Necesitamos ese contingente y ojalá que los del señor Sánchez consigan la misma cantidad. Esa es una protección para la autenticidad del proceso electoral”, declaró Chávez a La República durante su llegada a las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la reunión de personeros.

No es un tema menor. La presencia de personeros en las mesas de votación responde a la desconfianza instalada entre diversos sectores políticos respecto de las instituciones electorales. Fuerza Popular ya había impulsado la narrativa de fraude durante la segunda vuelta en la que resultó electo Pedro Castillo. Este miércoles, el refuerzo de personeros por parte de ambas agrupaciones obedece a una lógica de confrontación política. Quienes desempeñen ese rol tendrán una función clave en la defensa de votos que, de otro modo, podrían ser impugnados o anulados con facilidad.

Martín Ueda, analista político y vicedecano del Colegio de Politólogos de La Libertad, comentó la importancia de la presencia de personeros dentro de la escena política peruana: “Nuestro sistema electoral mantiene un rezago. Aún no termina de digitalizar el voto como ocurre en otros países. Hay dos factores: no creo que sea únicamente un tema de recursos, sino también de desconfianza hacia muchas instituciones democráticas. A eso se suma el antecedente del fraude de 2000, cuando Alberto Fujimori duplicó de un momento a otro su ventaja sobre Alejandro Toledo. Con medios electrónicos, para algunos sectores, parecería más fácil alterar resultados. El voto manual y la presencia de personeros funcionan como mecanismos que buscan contrarrestar esa narrativa de fraude”

Sánchez busca moderarse ante resultados adversos en encuestas

No todo es favorable en el panorama de Juntos por el Perú. Dos encuestadoras —Ipsos y Datum— registraron cifras desfavorables para Roberto Sánchez. Según Ipsos, el candidato se encuentra cuatro puntos por debajo de Fujimori a nivel nacional. En Datum, la diferencia es similar: la representante fujimorista supera a Sánchez por poco más de tres puntos porcentuales.

Ya sea como una estrategia para captar el voto de centro o como respuesta al retroceso en las encuestas, Sánchez parece haber optado por moderar su discurso en esta segunda vuelta. Aunque negó su intención de firmar una “hoja de ruta”, el candidato de Juntos por el Perú no ha sido visto recientemente en actividades junto a Antauro Humala ni con algunas bases etnocaceristas. Por el contrario, las figuras anunciadas para su equipo técnico parecen generar mayor aceptación entre sectores de centro y centroizquierda: Pedro Francke (economía), Andrés Alencastre (agricultura) y Manuel Rodríguez Cuadros (política exterior).

Óscar Dancourt, nuevo integrante del equipo económico de Sánchez, parece confirmar esa intención de moderación. El economista aseguró que se trabaja en un nuevo programa económico que reemplace el presentado durante la primera vuelta: “El programa económico que estamos elaborando deja clara esa moderación. Creo que es útil que las distintas fuerzas políticas que compiten en segunda vuelta tengan programas macroeconómicos consistentes. Apoyo la moderación y creo que es real”, declaró en entrevista con Canal N.

El propio Sánchez también ha señalado que no tendría inconvenientes en dialogar con líderes más cercanos a la derecha o al centro, como Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): “Tengo muchas coincidencias con diferentes sectores. Vengo de la Iglesia católica: soy provida y profamilia; jamás podría estar de acuerdo con la pena de muerte. El Perú nos ha dicho que ninguna fuerza política está en condiciones de tener mayoría. Tenemos que priorizar la lucha contra la inseguridad antes que nuestros intereses (…) Nosotros estamos dispuestos a un gran proceso de diálogo”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de conversar con el exalcalde de Lima.

Sobre Nieto, Sánchez también expresó elogios y no descartó un acercamiento: “Jorge Nieto es un gran demócrata. Lo que ellos decidan será para bien del Perú. Si en este proceso tenemos que consensuar por el bien del país, lo haremos”.