Debate de equipos técnicos: Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini de Juntos por el Perú tras el encuentro
Zunini y Barbarán intercambiaron pullas durante su debate en el bloque de juventud y deporte. La congresista también habría buscado encarar a Gustavo Guerra García.
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Un tenso momento se vivió en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el debate entre equipos técnicos. Rosangella Barbarán, congresista fujimorista y representante de Fuerza Popular en el bloque de juventud y deporte de este encuentro, buscó encarar a Ernesto Zunini, técnico de Juntos por el Perú en el mismo bloque.
Las imágenes muestran a Barbarán acercándose a Zunini y hablándole por un momento, para luego retirarse. El vocero de Juntos por el Perú solo atinó a sonreírle.
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Según se aprecia, la congresista fujimorista también habría intentado encarar a Gustavo Guerra García, técnico de Juntos por el Perú en temas de infraestructura.
Durante el enfrentamiento entre Barbarán y Zunini, ambos representantes lanzaron pullas a las agrupaciones del otro. Del lado de la fujimorista, criticó los planteamientos económicos de Juntos por el Perú. Zunini optó por recordar el rol del fujimorismo en el actual Congreso y en los últimos períodos, al vacar presidentes y gobernar desde el Parlamento.
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