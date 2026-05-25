Debate de equipos técnicos: Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini de Juntos por el Perú tras el encuentro

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un tenso momento se vivió en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el debate entre equipos técnicos. Rosangella Barbarán, congresista fujimorista y representante de Fuerza Popular en el bloque de juventud y deporte de este encuentro, buscó encarar a Ernesto Zunini, técnico de Juntos por el Perú en el mismo bloque.

Las imágenes muestran a Barbarán acercándose a Zunini y hablándole por un momento, para luego retirarse. El vocero de Juntos por el Perú solo atinó a sonreírle.

TE RECOMENDAMOS ¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Llaman la atención al médico José Recoba de Fuerza Popular por mostrar una foto de Pedro Castillo durante el debate

Según se aprecia, la congresista fujimorista también habría intentado encarar a Gustavo Guerra García, técnico de Juntos por el Perú en temas de infraestructura.

Durante el enfrentamiento entre Barbarán y Zunini, ambos representantes lanzaron pullas a las agrupaciones del otro. Del lado de la fujimorista, criticó los planteamientos económicos de Juntos por el Perú. Zunini optó por recordar el rol del fujimorismo en el actual Congreso y en los últimos períodos, al vacar presidentes y gobernar desde el Parlamento.