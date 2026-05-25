Conoce qué es la sílaba y cómo se clasifica según su pronunciación y escritura. | Foto: La República

Conoce qué es la sílaba y cómo se clasifica según su pronunciación y escritura. | Foto: La República

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¿Qué es la sílaba? La sílaba es la unidad mínima de pronunciación en la que se divide una palabra y está formada por uno o varios sonidos que se agrupan alrededor de una vocal. Conocer cómo se clasifican las sílabas y aprender a identificarlas correctamente es fundamental para mejorar la pronunciación, la escritura y la acentuación en español. En esta guía encontrarás definición, tipos de sílabas y ejemplos fáciles paso a paso.

La sílaba puede estar conformada por fonemas en el habla o letras en la escritura. Cada una tiene una clasificación distinta, conoce en esta nota cuáles son.

Definición: ¿qué es una sílaba?

Según el diccionario de la RAE, una sílaba es la “unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal”.

Asimismo, la sílaba también es cada una de las segmentaciones fonológicas en las que se divide una palabra.

¿Cuáles son los tipos de sílabas?

La sílaba se clasifica según su pronunciación y escritura: la sílaba fonológica es la unidad mínima de pronunciación que se produce en el plano oral de la lengua, mientras que la ortográfica es aquella que se representa en la escritura, la cual no siempre coincide con la articulación oral.

Por la ubicación del acento

- Sílaba tónica

Es la que presenta mayor fuerza en la pronunciación. Cuando se habla de sílaba tónica, se hace referencia a las que cuentan con acento ortográfico y acento prosódico.

Ejemplos: puer - ta, rús - ti - ca, man - sión

- Sílaba átona

Es la que se reproduce con menor intensidad al momento de articular la palabra.

Ejemplos: car - te - ra , ma - dri - gal, cas - ti - ga - do

Clasificación de palabras según el número de sílabas

- Monosílabas

Es la palabra simple. Consta de una sola sílaba y se pronuncia en una sola emisión de voz.

Ejemplos: a, no, si, el, tú, yo

- Bisílabas

Está formada por dos sílabas que son las que componen la palabra.

Ejemplos: al-go, al-to, an-tes, ca-sa, co-sa, si-lla

- Trisílabas

Son las que tienen tres sílabas en su composición.

Ejemplos: a-mi-go, trip-ton-go, ca-me-llo, ce-bo-lla

- Polisílabas

Son las que constan de cuatro, cinco, seis, siete, ocho sílabas en adelante en la estructura de la palabra.

Ejemplos: ar - chi - va - dor, bo - lí - gra - fo, ca - la - ba - za, ad - mi - nis - tra - ción, cons - ti - tu - cio - nal

Por el orden de sus sonidos

- Sílaba directa

Son las sílabas que fusionan solo dos sonidos y su estructura es consonante + vocal. En caso de juntarse tres sonidos, la composición debe ser consonante + vocal + vocal.

Ejemplos: ce - lu - lar, pe - rro, ca - sa

- Sílaba inversa

Es lo contrario a la sílaba directa. Su estructura puede ser vocal + consonante o vocal + vocal + consonante.

Ejemplos: ar - tí - cu - lo, el - fo, on - co - lo - gí -a

- Sílaba mixta

Combina el orden de las sílabas directas e inversas. Su composición debe ser únicamente consonante + vocal + consonante.

Ejemplos: pen - sar , lis - tos , per - so - nal

- Sílaba trabada

Son aquellas que comienzan por dos consonantes seguidas y una vocal, es decir, consonante + consonante + vocal. Se puede agregar una letra más al final, pero debe cumplirse estrictamente la estructura planteada. Solo existen 13 combinaciones de sílabas trabadas en la lengua española.

Bl+vocal: ha - bla

Br+vocal: bro - ma

Cl+vocal: cla - ro

Cr+vocal: cru - cero

Dr+vocal: dra - ma

Fl+vocal: fle - co

Fr+vocal: fre - no

Gl+vocal: glo - bo

Gr+vocal: gre - mio

Pl+vocal: pla - to

Pr+vocal: pro - ba - ble

Tr+vocal: tre - men - do

Tl+vocal: tri - a -tlón.

Ejemplos de palabras con sílabas

- Simples

Son las formadas por una consonante y una vocal. También son simples si tienen únicamente una vocal.

Ejemplos: ca - sa, co - mi - da, so - fá

- Compuestas

Este tipo de sílabas están compuestas por más de una consonante o más de una vocal.

Ejemplo: bru - tal, tran - qui - li - dad, men - ti - ra