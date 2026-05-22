Miguel Torres admite que Fuerza Popular y el Congreso conspiraron para sacar a Pedro Castillo

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, admite que hubo un esfuerzo conjunto para vacar a Pedro Castillo. | Composición/LR

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, admite que hubo un esfuerzo conjunto para vacar a Pedro Castillo. | Composición/LR

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Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, reconoció que el partido liderado por Keiko Fujimori coordinó con el Congreso, la Fiscalía —entonces encabezada por Patricia Benavides— y otros sectores para vacar al expresidente Pedro Castillo.

"Sacar al señor Castillo no fue sencillo (…) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", admitió en una entrevista al programa 'Ahora y en La Hora'.

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El representante fujimorista también justificó el complot para frenar el avance del gobierno de Castillo. "El Perú ya no aguanta más. Lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible (…) porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención", manifestó el candidato.

Torres aclaró que el propio exmandatario facilitó el desenlace de su gestión al cometer errores inconstitucionales, como intentar disolver el Congreso. "No hay que quitarle mérito, él también puso su granito de arena", concluyó el representante de Fuerza Popular.

La 'reconciliación' con PPK

Durante la entrevista también se abordó el tema de la reciente reunión entre Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El candidato fujimorista admitió que en el pasado su partido participó en una pelea política que no tenía lógica.

"Dos personas que en su momento tenían un pensamiento muy parecido, pero que fueron llevados (…) a una confrontación sin sentido (…) por personas de izquierda", expresó Torres.

Además, señaló que el encuentro tuvo la finalidad de cerrar una historia y representar la unidad en el país. Sin embargo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski aclaró que la reunión no significa un respaldo a la candidatura de Fujimori. "(…) no he dicho nada de eso, pero al final cuando uno entra a votar, va a tener que votar por el uno o el otro", indicó el expresidente.

Rechazo a Jorge Nieto y las alianzas políticas

Sobre un posible acercamiento político con el Partido del Buen Gobierno, Torres descartó la existencia de una alianza. Además, criticó que el exministro de Cultura use los argumentos de los partidos de izquierda para atacarlos.

"Él toma las narrativas de izquierda, porque dice que Fuerza Popular es todopoderoso. (…) Somos 20 de 130. Cuando quieres hacer notificaciones necesitas consensos", cuestionó Torres, restándole peso al poder que tiene el fujimorismo en el Parlamento.

Defensa a las leyes del Congreso y postura sobre la CIDH

Sobre las leyes procrimen aprobadas por el Congreso, las cuales han sido criticadas por debilitar el trabajo de la Fiscalía frente a las bandas criminales, Torres defendió estas medidas y rechazó los cuestionamientos.

"Yo no puedo entender que sea una norma procrimen el que me digas de que la investigación vuelva a manos de la policía y no de la fiscalía", argumentó.

Ante ello, el entrevistador cuestionó la reforma parlamentaria y señaló que la medida le da un mayor poder a la policía, pero no toma en cuenta la capacitación previa que se le tiene que brindar para que realice un trabajo eficiente. "Pero los estás afinando sin reformarlo, sin darles mayores armas", sostuvo.

Además, el periodista cuestionó que las modificaciones legales impulsadas por el Congreso parecen haber sido diseñadas en base a la propia experiencia del partido con la justicia, en lugar de enfocarse en la realidad del Perú.

"Me parece que el modelo que han visto que fallaba era muy propio respecto de los abusos, de la judicialización de la política y no la realidad de la criminalidad en nuestro país", expresó el periodista.

Asimismo, el entrevistador alertó sobre el peligro de que estas modificaciones perjudiquen la investigación del delito y cuestionó "si es que nos hemos ido a otro extremo de efectivamente quitarle armas al Ministerio Público, al Poder Judicial para luchar contra la corrupción".

En esa línea, advirtió que la redefinición de las normas penales también termina blindando economías ilegales. "Le has puesto ciertos impedimentos [a las investigaciones] de narcotraficantes, de la tal ilegal, de trata de personas", agregó el periodista.

Asimismo, sobre la propuesta de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Torres indicó que Fuerza Popular no plantea, en primera instancia, salir de dicha institución, pero sí exigir que los presos realicen trabajos obligatorios.

Propuesta de seguridad con las Fuerzas Armadas

La delincuencia y el plan de seguridad de Fuerza Popular fueron otro punto que el representante del partido explicó. El candidato indicó que su estrategia consiste en militarizar temporalmente algunas regiones del país.

"Nosotros apostamos por tener determinadas zonas en determinado tiempo la presencia de militares, recuperar el orden en nuestras cárceles, utilizar la inteligencia, utilizar tecnología", afirmó.

Torres defendió este modelo como la única solución para que los ciudadanos y pequeños empresarios puedan trabajar sin ser extorsionados.

Rechazo a narrativa de fraude y la necesidad de conseguir 100.000 personeros

El candidato fujimorista rechazó la existencia de fraude electoral y no respaldó los reclamos de Rafael López-Aliaga, quien asegura que hubo fraude en la primera vuelta.

Torres aclaró de manera directa que Fuerza Popular no tiene pruebas para hablar de un fraude, aunque sí denunció fallas en el proceso.

"Lo que nosotros estamos haciendo es levantando nuestra voz de protesta porque consideramos que ha habido irregularidades. (…) Necesitamos ser proactivos, necesitamos 100.000 personeros", anunció.