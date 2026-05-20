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Política

Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

El tiktoker busca que el fallo del TC que anuló el caso Cócteles contra Keiko Fujimori también aplique en la investigación en su contra. La audiencia de apelación se realizará el próximo jueves 28 de mayo.

La Fiscalía investiga a Mark Vito por presuntamente haber instrumentalizado la empresa MVV BIENES RAÍCES SAC, de la cual era gerente general. Foto: difusión
La Fiscalía investiga a Mark Vito por presuntamente haber instrumentalizado la empresa MVV BIENES RAÍCES SAC, de la cual era gerente general. Foto: difusión
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial evaluará este jueves 28 de mayo el recurso presentado por Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, con el que busca anular la investigación seguida en su contra en el marco del caso Cócteles.

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En enero pasado, el juez Wilson Verástegui del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional determinó que el fallo del Tribunal Constitucional que archivó el caso contra Fujimori no aplica en la investigación que se le sigue a Vito Villanella.

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Según la resolución del magistrado, el caso del tiktoker debe analizarse en otro escenario procesal.

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El magistrado resaltó que el TC “ha sido cuidadoso” al precisar que su sentencia se limita a los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, por lo que el archivamiento del caso solo debería aplicarse respecto de esas imputaciones. En relación con Vito, sostuvo que no se le atribuye integrar la supuesta organización criminal, sino que su vinculación con Keiko Fujimori responde a su condición de exesposo de la lideresa política.

Según la defensa del empresario, en la anterior audiencia se efectuó una "interpretación restrictiva" de la sentencia del TC al considerar que la imputación contra su patrocinado tendría una naturaleza distinta.

"Se cuestiona que el órgano jurisdiccional negara la extensión de efectos de la sentencia constitucional, pese a que ambas imputaciones comparten marco temporal, delito fuente, estructura organizacional y finalidad común", argumentó.

En ese sentido, la defensa también mencionó que se "omitió valorar que los actos de adquisición de inmuebles e instrumentalización societaria fueron presentados por la Fiscalía como mecanismos dependientes de la hipótesis principal atribuida a Keiko Fujimori".

"Se cuestiona que el juzgado afirmara que Mark Vito Villanella no integraba la presunta organización criminal, pese a que dicha condición aparece expresamente descrita en la Disposición N.° 209", acotó.

El caso

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el exesposo de Keiko Fujimori habría recibido presuntamente activos de origen ilícito. La fiscalía sostiene que el 10 y 12 de noviembre de 2015 acudió a las instalaciones de la empresa Sudamericana de Fibras para recoger sobres con dinero que, en conjunto, sumaban US$160.000.

"(Los $160, 000. 00) fueron destinados al partido político Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) campaña presidencial del año 2016, el cual fue entregado en efectivo, sin bancarización y de forma personal, activos ilícitos cuyo origen ilícito debía presumir, dificultando la identificación de su origen al ser dineros no registrados, clandestinos, no contabilizados", se lee en el documento.

Asimismo, se le atribuye la presunta adquisición de inmuebles con dinero de origen ilícito y el supuesto uso de la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., donde Vito se desempeñaba como gerente general, para dichas operaciones.

Además, la Fiscalía acusa a Vito Villanella de presuntamente haber cometido actos de lavado de activos en la modalidad de conversión mediante la compra de dos terrenos industriales —los lotes 8 y 9 de la manzana “N”, en “Lomas de la Chutana”— por un monto total de US$178.937,15, ubicados en el distrito de Chilca, en 2015. También se le atribuye la adquisición de otro terreno valorizado en US$144.946,20 en la urbanización “La Quebrada de Cieneguilla”, en el distrito de Cieneguilla, en 2013.

"La imputación contra Mark Vito es distinta a la atribuida a Fujimori Higuchi, pues, esta habría ordenado recepcionar, captar o recolectar dinero de supuesta procedencia ilícita (en otras oportunidades ella misma habría recolectado) a fin de destinarlo al financiamiento de las campañas presidenciales del 2011 y 2016, en tanto que aquel habría captado dinero de presunta procedencia ilícita a fin de ser destinado a la compra de inmuebles", sospecha el Ministerio Público.

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