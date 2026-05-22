México renovará su acuerdo con la Unión Europea para eliminar aranceles, atraer inversiones y reducir la dependencia comercial frente a Estados Unidos y China | Presidencia de México

México renovará su acuerdo con la Unión Europea para eliminar aranceles, atraer inversiones y reducir la dependencia comercial frente a Estados Unidos y China | Presidencia de México

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México firmará este viernes una actualización de su acuerdo comercial con la Unión Europea con el objetivo de reducir aranceles, ampliar inversiones y disminuir la dependencia económica respecto a Estados Unidos. La decisión ocurre cuando el gobierno de Donald Trump impulsa políticas proteccionistas y se acerca una revisión clave del T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el país mantiene como prioridad el tratado con Norteamérica, aunque busca abrir “otros horizontes”.

La modernización del pacto, vigente desde el año 2000, será suscrita por Sheinbaum junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la VIII cumbre México-UE. El comercio bilateral alcanzó 94.598 millones de dólares el último año y, de acuerdo con autoridades europeas, el intercambio creció 75 % en una década. La alta representante europea Kaja Kallas afirmó que el pacto permitirá eliminar barreras pendientes “para el comercio y la inversión, incluyendo materias primas, agricultura y servicios”.

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Menos aranceles y más inversiones impulsan apuesta mexicana

La actualización del acuerdo comercial eliminará aranceles de hasta 100% sobre productos agroalimentarios, dejando libres de impuestos al 99% de los bienes intercambiados. La medida beneficiará exportaciones europeas como queso, pasta, chocolate, huevos, productos avícolas y preparados lácteos, mientras Bruselas espera aumentar significativamente sus ventas al mercado mexicano.

El nuevo pacto también reducirá a 0% los aranceles para 13.000 toneladas de carne porcina, 20.000 toneladas de quesos y 13.000 toneladas de derivados lácteos, antes gravados hasta con 45%. Además, México reconocerá y protegerá 568 productos europeos con indicación geográfica, entre ellos el jamón de Parma, el queso Roquefort y vinos como Rioja, para impedir imitaciones y contrabando.

Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, sostuvo que la menor carga arancelaria y la actualización del tratado pueden impulsar inversiones europeas. Según explicó, la nación azteca podría convertirse en “el punto de unión” entre la UE y Norteamérica. Desde Bruselas existe una visión similar: un funcionario europeo señaló a AFP que ambos bloques buscan reducir dependencia de mercados estadounidenses y cadenas de suministro asiáticas.

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Negociaciones del T-MEC avanzan sin Canadá en la mesa

En tanto se formaliza el tratado con Europa, México y Estados Unidos preparan una ronda de negociaciones que busca revisar el T-MEC sin participación directa de Canadá. El objetivo planteado por Washington apunta a cerrar avances para el 1 de julio, aunque persisten dudas acerca del futuro del mecanismo trilateral.

El exministro mexicano Ildefonso Guajardo, negociador durante el primer mandato de Trump, restó dramatismo a la dinámica bilateral. “Estoy casi seguro de que el resultado final va a ser trilateral”, declaró a AFP. Desde Estados Unidos existe presión para reforzar la manufactura regional, especialmente en sectores estratégicos. El vicerepresentante comercial Jeff Goettman aseveró: “Estamos buscando relocalizar las capacidades y los productos de manufactura”.

También permanecen abiertas diferencias sobre energía y producción de medicamentos. Guajardo consideró que las discusiones podrían extenderse más allá de 2027.

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Seguridad y combate al crimen entran en agenda entre aliados

La cooperación no se limitó al comercio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con Kaja Kallas con el fin de reforzar acciones enfocadas en combatir el crimen organizado, tráfico ilícito y redes transnacionales.

“La lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, afirmó Kallas. García Harfuch indicó después que ambas partes dialogaron respecto al intercambio de información y coordinación internacional.

El encuentro ocurrió mientras aumenta la presión estadounidense sobre el gobierno mexicano por acusaciones vinculadas al narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya, relacionado por autoridades de EE.UU. con el Cártel de Sinaloa. Rocha rechazó los señalamientos y pidió licencia temporal. Claudia Sheinbaum respondió que cualquier acción dependerá de pruebas concretas: “No se encubre a nadie”.