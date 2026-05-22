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JNE presenta los temas y formato del debate técnico y presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Los debates fueron programados para este 24 y 31 de mayo tras un acuerdo entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

JNE presenta los temas y formato del debate técnico y presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió, mediante un sorteo, el orden de los bloques temáticos y de intervención de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para los debates programados en esta segunda vuelta electoral.

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El debate técnico se desarrollará el 24 de mayo y el presidencial, el 31 del mismo mes.

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Formato del debate técnico del 24 de mayo

Según el cronograma establecido, el debate comenzará con la exposición de Juntos por el Perú en el bloque dedicado a Reforma del Estado, mientras que Fuerza Popular tendrá la segunda intervención en ese eje temático.

Posteriormente, ambos partidos alternarán el orden de exposición. Fuerza Popular abrirá el segundo bloque, centrado en Juventud y deporte; Juntos por el Perú iniciará el tercero, referido a Agricultura y medio ambiente; y Fuerza Popular hará lo propio en el cuarto bloque sobre Infraestructura.

La dinámica continuará con Juntos por el Perú encabezando el quinto bloque, vinculado a Economía y generación de empleo, mientras que el partido naranja será el encargado de iniciar el sexto y último tema relacionado con Salud.

Debate técnico 24 de mayo: temas

1. Reforma del Estado

2. Juventud y deporte

3. Agricultura y medio ambiente

4. Infraestructura

5. Economía y generación de empleo

6. Salud (este último incorporado tras las coordinaciones sostenidas entre ambas organizaciones políticas).

Debate presidencial 31 de mayo

En el caso del debate presidencial del 31 de mayo, el formato contempla un minuto inicial de presentación para cada aspirante. Después, deberán responder una pregunta formulada por el moderador relacionada con las razones por las que consideran que deben asumir la presidencia.

En el bloque dedicado a inseguridad ciudadana, Keiko Fujimori será la encargada de abrir la discusión y Roberto Sánchez tendrá la intervención final. Para el eje referido al fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, el orden será inverso: comenzará Sánchez y cerrará Fujimori.

En el bloque sobre educación y salud, la candidata de Fuerza Popular iniciará las exposiciones, mientras que el representante de Juntos por el Perú concluirá el intercambio.

Por último, en el segmento enfocado en economía, empleo y reducción de la pobreza, Roberto Sánchez tomará la primera palabra y Keiko Fujimori será quien cierre las intervenciones.

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