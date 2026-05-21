Datum culpa a ONPE por mostrar resultados fallidos en la primera vuelta de las elecciones

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Datum responsabilizó a la ONPE por las diferencias entre su conteo rápido y los resultados oficiales de la primera vuelta electoral. La encuestadora afirmó que los cambios obligados en el trabajo de campo afectaron la representatividad de su muestra y provocaron una distorsión en las cifras finales que se difundieron durante la jornada electoral.

La empresa aseguró que una auditoría externa concluyó que el diseño técnico de su muestra sí cumplía con los estándares establecidos para un conteo rápido. Según indicó, el problema apareció cuando sus encuestadores no pudieron acceder a determinados locales de votación en Lima y regiones, hecho que obligó a reemplazar el 15% de la muestra original.

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Datum explicó que contrató una auditoría independiente a cargo de Aenor, empresa especializada en certificaciones y estudios de opinión pública. De acuerdo con la revisión, el diseño estadístico utilizado por la encuestadora fue técnicamente correctos y respetó los criterios establecidos para este tipo de mediciones electorales.

Sin embargo, la propia auditoría detectó dificultades durante el trabajo de campo. Datum indicó que varios encuestadores encontraron restricciones para ingresar a ciertos locales de votación. Esta situación obligó a modificar parte de la muestra seleccionada inicialmente. La empresa señaló que esos reemplazos alteraron el resultado final del conteo rápido y marcaron diferencias frente a las cifras oficiales publicada por ONPE.

El comunicado también precisa que la auditoría procesó la muestra original de Datum con los datos oficiales de la ONPE. Según la empresa, ese ejercicio arrojó resultados dentro del margen de error previsto. Por ello, la encuestadora sostuvo que el problema no estuvo en el diseño técnico, sino en las modificaciones realizadas durante la recolección de información el día de las elecciones.

Datum anunció además un serie de medidas para la segunda vuelta. Entre ellas figura la creación de un comité técnico independiente encargado de supervisar sus procedimientos. También informó que aplicará nuevos protocolos de reemplazo para reducir el impacto de incidencias en campo y mejorar la representatividad de las muestras.

La encuestadora afirmó que mantendrá una política de información permanente sobre el avance de sus resultados durante la segunda vuelta. En la parte final del comunicado, Datum defendió su trayectoria de más de cuatro décadas y aseguró que continuará trabajando “con profesionalismo, rigurosidad y transparencia”.